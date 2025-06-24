Михайлов о снятии «Витязя» из КХЛ: «Трагедии для лиги нет по большому счету. Жаль игроков в первую очередь»
Борис Михайлов не считает трагедией снятие «Витязя» из КХЛ.
Пресс-служба лиги сообщила, что подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне КХЛ. Ранее стало известно, что подмосковный клуб будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
«Я не считаю, что это потеря для КХЛ. Хотя сам факт очень прискорбный. Очень! Нужно ли заменять «Витязь» другим клубом? Даже не знаю. Я не вижу подходящих кандидатов на это место. Просто не вижу.
Конечно, жаль, что с командой произошло подобное, в первую очередь из-за игроков, которые остались без команды. Ну а так трагедии в этом для лиги по большому счету нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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