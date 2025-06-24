Береглазов будет зарабатывать 53 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом», Черепанов – 33 млн (Metaratings)

Названы зарплаты Алексея Береглазова и Никиты Черепанова в «Локомотиве».

Ранее ярославский клуб продлил контракты с обоими защитниками на два года.

По информации Metaratings.ru, Береглазов по новому соглашению будет зарабатывать 53 млн рублей за сезон, Черепанов – 33 млн рублей.

На счету 31-летнего Алексея Береглазова 9 (2+7) баллов в 57 матчах в регулярке при полезности «+20». В плей-офф он набрал 6 (2+4) очков в 21 игре при полезности «+11».

У 29-летнего Черепанова 5 (3+2) очков и «+5» в 55 матчах регулярки и результативная передача в 21 игре плей-офф при полезности «+4»