Ларионов о низкой посещаемости: «КХЛ должна мониторить то, что происходит с хоккеем. Печально, когда люди выходят на лед и видят пустые трибуны»

Теги Северсталь Витязь Амур Торпедо болельщики Игорь Ларионов КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов высказался о низкой посещаемости матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Это мое личное мнение. Эти вещи должна делать КХЛ – мониторить то, что происходит с хоккеем. Для нас, тренеров, игроков, печально, когда люди выходят на лед и видят пустые трибуны. Это не совсем тот имидж, который мы хотим показать нашей стране, не говоря уже о хоккейном мире.

Продукт, который ребята показывают, может быть, не совсем яркий и высокого класса, как в НХЛ. Но мы стремимся, чтобы людей развлекать хорошей игрой, хотим, чтобы это было по всей лиге.

Важно, чтобы игра продавалась грамотно, потому что много университетов, много школ, много людей, которые живут в том же Сочи. Вчера у меня был разговор после матча на пресс-конференции – ее не назовешь пресс-конференцией, потому что там никого не было. Ты понимаешь, что никому не интересен хоккей, который, к сожалению, не освещается так, как должен освещаться.

Это не критика – это слова, наверное, боли от того, что эта прекрасная игра не доходит до простых людей, до мальчишек и девчонок, родителей, семей и так далее.

Я сказал не потому, что мне трудно летать. Разговор не обо мне. Разговор о том, что Хабаровск, Владивосток, дальше могу перейти на «Куньлунь», «Витязь», тот же Череповец собирает всего по две тысячи человек смотреть на родную, любимую команду на матчи «Торпедо». Исходя из этого, хочется говорить те вещи, которые не все хотят услышать, чтобы помочь, как-то всколыхнуть тот объем работы, который должна лига делать, чтобы игра была более популярной, более интересной.

Критика в мой адрес – вопросов нет. У каждого есть свое мнение, я его принимаю и уважаю любое мнение. Я хотел просто обратить внимание, насколько мы недополучаем эмоций, талантов, новых людей, любителей хоккея в нашей игре», – сказал главный тренер «Торпедо».

Игорь Ларионов: «Летишь 9 часов во Владивосток и Хабаровск, а на трибунах 2 тысячи – смысл? Социальный проект, но не можем жить прошлыми заслугами – сезон должен идти до июня»

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8 комментариев

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viktorpavlov70
Ответ Wff
Неужели профессору непонятно, что дело не в хоккее, не в его подаче и т д, а в стране.. Людям в глубинке не до хоккея.. Есть дела поважнее..
Ну да, ну да. В Омске вот не до хоккея. Поэтому там по 11 тысяч "всего" собираются. В НиНо тоже никому нет дела до хоккея, поэтому там посещаемость 99%. Или вот недавно в Хабаровске на Торпедо пришло много народу, там по вашей логике жизнь прекрасна, а двумя днями ранее во Владике пустой стадион. Там, судя по всему жизнь ужасная и людям не до хоккея. Или вот в Москве на многих матчах того же ЦСКА полупустой стадион. В Москве людям тоже не до хоккея? Бред-то не надо нести. Посещаемость в настоящее время просела там, где нет хорошей игры и результата, там где не работают с болельщиками, там где задраны цены на билеты, ну или если по примеру футбола ввели бы какой-нибудь Фан-Айди. Да в спокойные и сытые времена болельщиков может безусловно быть и больше. Но сейчас основная причина низкой посещаемости у некоторых клубов никак не связана с уровнем жизни.
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Макс42.Кем
Ответ nmnackjbxkasbk
Людцам на провинции не до хоккея. Печально, что до Ларионова это пока не дошло.
Я думаю, всё он знает, и всё до него доходит. Он ведь о том и говорит, что нет со стороны КХЛ популяризации, нет действий для повышения посещаемости, ресурсы повысить её есть даже в нынешнех условиях, например: на новый год валили в кино на Чебурашку и 5 Волка, но не на хоккей
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Максут Дюсембинов
Ответ SuperDubina
Сейчас наши грамотные управленцы введут и в хоккее фан-айди и тогда на трибунах будет яблоку негде упасть)
Здравствуй, все сказано верно
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Максут Дюсембинов
Здравствуйте, правильно все сказано. У нас Чиновники простите думают о своей выгоде при....!Надо имидж поднимать реально и делать кхл крутим а нена бумаге где Морозов который языком работает а на дели гавно!!! Почему кхл не поднимают один футбол да хрень !! Простите за слова но это так . Почему Сми не пиаряд например торпедо против Сибири и о детском хоккее тишина Чины суки давайте работать а не тупа сидеть кабинетах
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Серый
В Нижнекамске в 2000-х работников химзавода заставляли покупать сезонные абонементы. К этому всё и придёт.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nmnackjbxkasbk
Людцам на провинции не до хоккея. Печально, что до Ларионова это пока не дошло.
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+1
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Wff
Ответ SuperDubina
Сейчас наши грамотные управленцы введут и в хоккее фан-айди и тогда на трибунах будет яблоку негде упасть)
Неужели профессору непонятно, что дело не в хоккее, не в его подаче и т д, а в стране.. Людям в глубинке не до хоккея.. Есть дела поважнее..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SuperDubina
Сейчас наши грамотные управленцы введут и в хоккее фан-айди и тогда на трибунах будет яблоку негде упасть)
+11
0
+11
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