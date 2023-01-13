Пелагея выиграла суд против Телегина: «Чемодан подтверждающих документов»
Певица Пелагея объявила, что выиграла судебное дело.
Как сообщает 7дней.ру, фолк-исполнительница поделилась новостью о том, что ей удалось выиграть очередной суд против бывшего мужа Ивана Телегина.
В соцсети Пелагеи было опубликовано фото с адвокатом по семейному праву Филиппом Рябченко. Певица объявила о победе и показала «чемодан подтверждающих документов».
«Выиграли третий суд.
Чемодан подтверждающих документов», – говорится в сторис Пелагеи.
Пелагея и форвард «Авангарда» поженились летом 2016 года, у них родилась дочь. О расставании пара объявила в конце 2019 года.
Фото: сторис Пелагеи.
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