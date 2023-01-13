Пелагея выиграла суд против Телегина: «Чемодан подтверждающих документов»

Певица Пелагея объявила, что выиграла судебное дело.

Как сообщает 7дней.ру, фолк-исполнительница поделилась новостью о том, что ей удалось выиграть очередной суд против бывшего мужа .

В соцсети Пелагеи было опубликовано фото с адвокатом по семейному праву Филиппом Рябченко. Певица объявила о победе и показала «чемодан подтверждающих документов».

«Выиграли третий суд.

Чемодан подтверждающих документов», – говорится в сторис Пелагеи.

Пелагея и форвард « » поженились летом 2016 года, у них родилась дочь. О расставании пара объявила в конце 2019 года.

Фото: сторис Пелагеи.

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