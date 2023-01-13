Пелагея выиграла суд против Телегина: «Чемодан подтверждающих документов»

Теги Авангард светская хроника фото КХЛ Иван Телегин соцсети Хоккей

Певица Пелагея объявила, что выиграла судебное дело.

Как сообщает 7дней.ру, фолк-исполнительница поделилась новостью о том, что ей удалось выиграть очередной суд против бывшего мужа Ивана Телегина.

В соцсети Пелагеи было опубликовано фото с адвокатом по семейному праву Филиппом Рябченко. Певица объявила о победе и показала «чемодан подтверждающих документов».

«Выиграли третий суд.

Чемодан подтверждающих документов», – говорится в сторис Пелагеи.

Пелагея и форвард «Авангарда» поженились летом 2016 года, у них родилась дочь. О расставании пара объявила в конце 2019 года.

 

Фото: сторис Пелагеи.

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12 комментариев

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сервисник
Ответ Alex1104
Вроде бы оба небедные, а за каждую копейку срач.
Поэтому и не бедные)
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okkervil
Ответ Alex1104
Вроде бы оба небедные, а за каждую копейку срач.
Тут дело не в копейках, тут дело в принципе. Да и копейки то ооочень неслабые.
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Великий Кукурузо
Ответ dosatuy
Первая жена говорила в сми, что Пелагея о ней не знала. Сейчас он ей алименты не платит а Пелагея периодически помогает во всем.
Да всё она знала, 6а6ы умнее чем кажутся 😬
0
-3
-3
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dosatuy
Ответ Osik92
Изначально глупая затея женитьбы... Учитывая что поля сама его увела из семьи с ребенком... И он ее кинул также))) вообще как осеменителя взяла... Он двух слов связать не может))) зачем замуж надо было выходить.. И так понятно что все так бы и закончилось
Первая жена говорила в сми, что Пелагея о ней не знала. Сейчас он ей алименты не платит а Пелагея периодически помогает во всем.
+1
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+1
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Osik92
Изначально глупая затея женитьбы... Учитывая что поля сама его увела из семьи с ребенком... И он ее кинул также))) вообще как осеменителя взяла... Он двух слов связать не может))) зачем замуж надо было выходить.. И так понятно что все так бы и закончилось
+1
-1
0
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HockeyMan
Ответ Alex1104
Множество публичных людей разводятся по-тихому.
У каждого свой путь. Кому то для победы нужно это освещать в прессу, кому то для хайпа и рейтингов.
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Alex1104
Ответ HockeyMan
Публичные люди, публичный суд. Это их жизнь
Множество публичных людей разводятся по-тихому.
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HockeyMan
Ответ Alex1104
Но уж шоу устраивать из суда - так себе
Публичные люди, публичный суд. Это их жизнь
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0
0
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Alex1104
Ответ HockeyMan
А привет если есть деньги, нужно ими разбрасываться на право и на лево? Не знаю кто из них прав, но за кем правда, тот должен получить свое
Но уж шоу устраивать из суда - так себе
0
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-2
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HockeyMan
Ответ Alex1104
Вроде бы оба небедные, а за каждую копейку срач.
А привет если есть деньги, нужно ими разбрасываться на право и на лево? Не знаю кто из них прав, но за кем правда, тот должен получить свое
+3
0
+3
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Kuryanin
Пелагея выиграла суд у Пелагея.
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Alex1104
Вроде бы оба небедные, а за каждую копейку срач.
+1
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0
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