Телегин хочет сократить размер алиментов Пелагее с 1/4 до 1/6 части от зарплаты за месяц

хочет сократить размер алиментов Пелагее до 1/6 части от своей зарплаты.

Свое требование на уменьшение алиментов форвард передал в Никулинский суд Москвы.

«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», – сообщил пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

Хоккеист и певица поженились в 2016 году. Спустя 3 года брак завершился разводом. У пары есть 5-летняя дочь Таисия.

По данным «Спорт-Экспресса», в этом сезоне годовая зарплата Телегина по контракту с омским клубом составляет 45 миллионов рублей (3,75 млн в расчете на месяц).

Суд рассмотрел апелляцию Телегина по разделу имущества. Хоккеист не смог отсудить квартиру и взыскать компенсацию с Пелагеи