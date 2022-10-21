Телегин хочет сократить размер алиментов Пелагее с 1/4 до 1/6 части от зарплаты за месяц
Иван Телегин хочет сократить размер алиментов Пелагее до 1/6 части от своей зарплаты.
Свое требование на уменьшение алиментов форвард «Авангарда» передал в Никулинский суд Москвы.
«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», – сообщил пресс-секретарь суда Александр Арбузов.
Хоккеист и певица поженились в 2016 году. Спустя 3 года брак завершился разводом. У пары есть 5-летняя дочь Таисия.
По данным «Спорт-Экспресса», в этом сезоне годовая зарплата Телегина по контракту с омским клубом составляет 45 миллионов рублей (3,75 млн в расчете на месяц).
Суд рассмотрел апелляцию Телегина по разделу имущества. Хоккеист не смог отсудить квартиру и взыскать компенсацию с Пелагеи
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