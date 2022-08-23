Суд рассмотрел апелляцию Телегина по разделу имущества. Хоккеист не смог отсудить квартиру и взыскать компенсацию с Пелагеи

Адвокат сообщил, что Иван Телегин не смог взыскать компенсацию с Пелагеи.

В Московском городском суде состоялось заседание по апелляции, поданной представителями на решение по разделу имущества.

Сообщалось, что сторона хоккеиста была недоволен решением.

Речь шла о квартире певицы на Нежинской улице, приобретенной на средства ее мамы, и части гонораров. Сторона Телегина утверждала, что Пелагея якобы прятала зарабатываемые деньги и не тратила их на семью

«Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях.

Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи, и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям, не получилось», – сказал адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.

Пелагея и форвард поженились летом 2016 года, у них родилась дочь. О расставании пара объявила в конце 2019 года.