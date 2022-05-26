Адвокат Пелагеи о решении суда: «Справедливость восторжествовала. Телегин выводил деньги из семьи, прятал их на счетах»

Адвокат певицы Пелагеи подвел итоги суда против хоккеиста Ивана Телегина.

Ранее стало известно, что суд поделил имущество между Телегиным и Пелагеей. Сторона форварда «Авангарда» осталась недовольна решением.

«Суд признал квартиру на Нежинской улице собственностью Пелагеи. Были учтены все представленные доказательства и документы о том, что денежные средства на это жилье дала мама артистки, и Телегин не имел к ним никакого отношения. На что он рассчитывал, – неизвестно.

Мы очень довольны результатом, справедливость восторжествовала. Когда я познакомился с Пелагеей и узнал детали дела, ни минуты не сомневался в том, что у Телегина нет никаких шансов с такими недостойными требованиями.

Он три года жил в квартире, которую не приобретал. Он выводил деньги из семьи, прятал их на счетах и приобретал имущество на своих родственников и родственников его нынешней жены Марии Гончар. Суд вынес единственно верное решение – все требования Телегина к Пелагее оставить без удовлетворения. Никакие заказные статьи, никакое давление на мою клиентку не возымели действия. Надо соблюдать закон и быть порядочным человеком», – сказал Филипп Рябченко.

Пелагея и форвард «Авангарда» поженились летом 2016 года, у них родилась дочь. О расставании пара объявила в конце 2019 года.

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