«Сочи» проиграл 21 матч подряд и обновил антирекорд КХЛ

Теги Торпедо КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» проиграл 21 игру подряд в КХЛ.

Команда тренера Сергея Светлова уступила «Торпедо» (2:3 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Сочинцы обновили антирекорд по количеству поражений подряд в лиге.

Ранее худший результат по длительности серии поражений – 19 игр – принадлежал «Спартаку». Он был установлен в сезоне-2013/14.

Сочинский клуб не выигрывает с 15 ноября 2022 года – тогда команда обыграла «Салават Юлаев» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 44 из 49 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 19 очков.

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6 комментариев

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Сергей Омиго
БылбыПопугаев,Алтыбармакян,Глотов накидали бы7 8,аможет даже10
0
0
0
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Сила_в_правде.Данила
Могла быть победа в овере но улетели первые две буквы и снова беда (( Будем надеяться что у Магнитки продолжится спад и Сочи выиграет 😢
+3
0
+3
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FaithDevotion
Ответ Niko [Ars]
Connor Bedard welcome to Sochi
Не ну а чего, и Бедард, и Мичков в одной команде. Перспективненько
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
Ответ kvint(ksk)
Сливают сезон ради первого номера драфта. Хотя стоп…
Connor Bedard welcome to Sochi
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Сегодня хорошо играли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kvint(ksk)
Сливают сезон ради первого номера драфта. Хотя стоп…
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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