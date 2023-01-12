«Сочи» проиграл 21 матч подряд и обновил антирекорд КХЛ
«Сочи» проиграл 21 игру подряд в КХЛ.
Команда тренера Сергея Светлова уступила «Торпедо» (2:3 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Сочинцы обновили антирекорд по количеству поражений подряд в лиге.
Ранее худший результат по длительности серии поражений – 19 игр – принадлежал «Спартаку». Он был установлен в сезоне-2013/14.
Сочинский клуб не выигрывает с 15 ноября 2022 года – тогда команда обыграла «Салават Юлаев» (4:3 Б).
В текущем сезоне «Сочи» проиграл 44 из 49 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 19 очков.
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