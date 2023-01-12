«Сочи» проиграл 21 матч подряд и обновил антирекорд КХЛ

«Сочи» проиграл 21 игру подряд в .

Команда тренера уступила « » (2:3 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Сочинцы обновили антирекорд по количеству поражений подряд в лиге.

Ранее худший результат по длительности серии поражений – 19 игр – принадлежал «Спартаку». Он был установлен в сезоне-2013/14.

Сочинский клуб не выигрывает с 15 ноября 2022 года – тогда команда обыграла «Салават Юлаев» (4:3 Б).

В текущем сезоне « » проиграл 44 из 49 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 19 очков.