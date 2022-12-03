Форвард системы «Колорадо» Мальцев выбыл как минимум на 2 месяца из-за пореза ноги коньком в матче АХЛ

сообщил, что выбыл на 2 месяца из-за пореза ноги коньком.

Игрок «Колорадо Иглс» получил травму в конце ноября в матче против «Айовы Уайлд».

В сезоне у 24-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 12 играх. В регулярном чемпионате НХЛ за «Колорадо» он провел 5 матчей.

«Всем привет! У меня не очень хорошие новости. Минимум два месяца вне хоккея. В ходе обследования в понедельник оказалось, что сухожилие пусть не разорвано, но порез достаточно глубокий, поэтому и пришлось делать операцию.

Она прошла удачно, но все равно простой будет длительный. Несколько дней собирался с мыслями, искал себе мотивацию, новые хобби, чтобы не отъехать от безделья. Сейчас в голове все сложилось», – написал форвард в телеграм-канале.