Мальцев о 1-й шайбе в сезоне АХЛ: «Прикольный скрин со Sports.ru прислали – только русским забиваю. Что-то в этом есть»

Форвард фарм-клуба «Колорадо» отреагировал на комментарий на Sports.ru.

«Сегодня, наконец-то, был выходной. Хоть выспался. В среду и четверг были две игры в . В обоих победили, но после трансатлантического перелета чувствовал себя не очень. В первой еще и какая-то простуда чуть накрыла.

Но так случилось, что именно в таком состоянии зашла первая в сезоне (в матче с «Техасом», 3:2 – прим. Sports.ru). Гол показать не могу, его плохо видно в рассылке смен – ничего не понятно. Там был бросок и мое подставление. Причем сначала записали на меня, потом переписали на защитника нашего, а потом снова мне вернули. Забивать всегда приятно.

Прикольный скрин со мне прислали с комментарием под новостью об этой шайбе. Там написали, что я только русским забиваю.

Действительно, в за «Нью-Джерси» Георгиеву, Сорокину и Самсонову и еще в пустые ворота, а в среду . Что-то в этом есть.

Но в игре так особо не общались. Я его по щиткам ударил, а он подмигнул. Рабочая обстановка», – написал нападающий «Колорадо Иглс» в телеграм-канале.