Крикунов об Овечкине: «Если здоровье не подведет, он и Гретцки опередит, и рекорд по матчам станет для россиян недосягаемым на долгие годы»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Владимир Крикунов высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«У Овечкина было и есть отменное здоровье, что позволяет ему уже 18 лет держаться на таком уровне.

Если оно его не будет подводить и дальше, то он и Гретцки опередит, и среди бомбардиров значительно поднимется, и рекорд по матчам станет для других россиян недосягаемым на долгие годы», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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