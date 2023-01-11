Крикунов об Овечкине: «Если здоровье не подведет, он и Гретцки опередит, и рекорд по матчам станет для россиян недосягаемым на долгие годы»
Владимир Крикунов высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«У Овечкина было и есть отменное здоровье, что позволяет ему уже 18 лет держаться на таком уровне.
Если оно его не будет подводить и дальше, то он и Гретцки опередит, и среди бомбардиров значительно поднимется, и рекорд по матчам станет для других россиян недосягаемым на долгие годы», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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