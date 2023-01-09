Кожевников о том, как долго Овечкин сможет играть на высшем уровне: «До 40 лет точно, потом еще в Россию приедет выступать»

Теги Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Александр Кожевников Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин сможет играть на высшем уровне до 40 лет.

Ранее 37-летний капитан «Вашингтона» установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян. Он принял участие в игре с «Коламбусом» (1:0). Это был 1317-й матч нападающего в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин превзошел показатели Алексея Ковалева (1316 игр).

– Здоровье есть, будут и достижения. Главное, что у него травм нет. Сейчас Овечкин каждый матч будет бить рекорд, каждый день будет превосходить свое достижение. Для меня матчи не играют большой роли, да, он обогнал Ковалева, но главные рекорды – забитые шайбы.

– Как долго Овечкин сможет выступать на высшем уровне?

– До 40 лет точно, потом еще в Россию приедет выступать. Сашка огромный молодец, дай бог, чтобы эмоций хватало, а сейчас нельзя сказать, что он устал. Ждем, конечно, взятие рекорда Гретцки, это будет навечно и даже Макдэвиду будет тяжело догнать его, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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chibudo74@gmail.com
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Если Третьяк не будет ,,делать нашу лигу лучше’’ то может быть поиграет
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Petran_grek
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И сказал провидец!
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