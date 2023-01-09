Кожевников о том, как долго Овечкин сможет играть на высшем уровне: «До 40 лет точно, потом еще в Россию приедет выступать»

Александр Кожевников считает, что сможет играть на высшем уровне до 40 лет.

Ранее 37-летний капитан « » установил рекорд по матчам в среди россиян. Он принял участие в игре с «Коламбусом» (1:0). Это был 1317-й матч нападающего в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин превзошел показатели (1316 игр).

– Здоровье есть, будут и достижения. Главное, что у него травм нет. Сейчас Овечкин каждый матч будет бить рекорд, каждый день будет превосходить свое достижение. Для меня матчи не играют большой роли, да, он обогнал Ковалева, но главные рекорды – забитые шайбы.

– Как долго Овечкин сможет выступать на высшем уровне?

– До 40 лет точно, потом еще в Россию приедет выступать. Сашка огромный молодец, дай бог, чтобы эмоций хватало, а сейчас нельзя сказать, что он устал. Ждем, конечно, взятие рекорда Гретцки, это будет навечно и даже будет тяжело догнать его, – заявил двукратный олимпийский чемпион.