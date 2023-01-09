Овечкин установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян – 1317 игр
Александр Овечкин проводит 1317-й матч в НХЛ, он установил новый рекорд по числу игр среди россиян.
Капитан «Вашингтона» принял участие во встрече с «Коламбусом» (1:0, 2-й период). Это 1317-й матч для нападающего в рамках регулярных чемпионатов.
Овечкин превзошел показатели нападающего Алексея Ковалева, выступавшего в НХЛ в 1992-2013 годах и поучаствовавшего в 1316 играх.
В топ-5 также входят Сергей Гончар (1301 матч), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).
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