Овечкин установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян – 1317 игр

проводит 1317-й матч в , он установил новый рекорд по числу игр среди россиян.

Капитан « » принял участие во встрече с «Коламбусом» (1:0, 2-й период). Это 1317-й матч для нападающего в рамках регулярных чемпионатов.

Овечкин превзошел показатели нападающего , выступавшего в НХЛ в 1992-2013 годах и поучаствовавшего в 1316 играх.

В топ-5 также входят Сергей Гончар (1301 матч), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).