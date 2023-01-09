Овечкин установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян – 1317 игр

Теги Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин проводит 1317-й матч в НХЛ, он установил новый рекорд по числу игр среди россиян.

Капитан «Вашингтона» принял участие во встрече с «Коламбусом» (1:0, 2-й период). Это 1317-й матч для нападающего в рамках регулярных чемпионатов.

Овечкин превзошел показатели нападающего Алексея Ковалева, выступавшего в НХЛ в 1992-2013 годах и поучаствовавшего в 1316 играх.

В топ-5 также входят Сергей Гончар (1301 матч), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

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8 комментариев

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maxoc
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Кто ещё сможет приблизиться по этому показателю в ближайшие годы. Почти никто.
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jbpopov
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Как же повезло увидеть всю его карьеру вживую
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Джульетта Джульетта
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На данный момент он также "нарисовал" себе 2000 бросков в створ в большинстве.
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Даня Чебыкин
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Ответ Вадим Кемеж
Почет и уважение! Лучший из русских за все время в НХЛ. Буду внукам вместо сказок рассказывать биографию Овечкина.
учитывая его здоровье, мои внуки мне еще его игры в онлайн буду показывать!
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Даня Чебыкин
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ГРАЦ!!!
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Вадим Кемеж
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Почет и уважение! Лучший из русских за все время в НХЛ. Буду внукам вместо сказок рассказывать биографию Овечкина.
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Вадим Скорин
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Матчи + броски = 895 шайб +. Рабочая формула Овечкина.
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Tim1ks
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Читер
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