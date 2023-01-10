Мостовой сравнил Овечкина с Роналду: «Бросает со всех дистанций, Криштиану тоже этим выделялся»

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Александр Овечкин Уэйн Гретцки Александр Мостовой НХЛ Хоккей

Александр Мостовой сравнил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с Криштиану Роналду.

– Следите ли вы за хоккеем? Александр Овечкин сейчас бьет разнообразные рекорды.

– Если он такими темпами продолжит забивать, то может побить рекорд Гретцки уже в следующем сезоне. Еще «десяточку» в этом сезоне, потом следующий... Думаю, что это случится через год-полтора.

– С кем из выдающихся футболистов можно сравнить Александра?

– С Роналду.

– Почему именно он?

– Потому что Овечкин бросает со всех дистанций. И Роналду тоже этим выделялся – бил, когда была такая возможность. Месси более юркий, а Роналду забивной, – сказал бывший игрок футбольной сборной России.

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52 комментария

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Джавез Тилл
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Ответ Экспертное мнение
нет, не был. Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ за пять турниров. Месси - чемпион мира с игроками из Брайтона, Астон Виллы, Тоттенхэма, Севильи, Атлетико, Ривер Плейта, Бенфики.
И с 4 пенальти, как привилегия за то что Король наравне с игроками Брайтона, Севильи, Атлетико 😂😂
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Джавез Тилл
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Ответ Сергей Котов
Ты возьми за это время победы в ла лиге например. Тоже одновременно в ней и выступали.. Не люблю однобокие сравнения просто..
Ла Лига относительно ЛЧ второсортный турнир... Оба на пике форм, оба в сильнейших клубах. Результат как гвоорится на лицо)))
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All These Things I Hate
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Ответ Темирлан Шаваев
2009 - 2012 Месси - 4 зм Роналду - 0 зм Непонятно, как их можно упоминать в одном предложении...
А такую же статистику за следующие три года?)
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vova123456
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Ответ Джавез Тилл
2009-2012 Месси, Иньеста, Хави - 4 зм* Теперь понятно почему Роналду лишний...
Да ладно, ты признал что Роналду лишний? Наконец-то! Только почему ты сам не мог это проанализировать? А понял лишь когда на спортсе тебе поставили перед фактами...
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Александра Александрова
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну зачем Вы Овечкина куклой барби называете?
Вы поняли, кого я называю куклой барби , зачем включать дурачка )
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Ответ Эмран Ибрагимов
Этот срач когда нибудь закончится не устали вечно их сравнивать и тот и другой выдающиеся футболисты побившие все мыслимые р немыслимые рекорды..каждый был хорош в своем и точка.
нет, не был.

Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ за пять турниров.
Месси - чемпион мира с игроками из Брайтона, Астон Виллы, Тоттенхэма, Севильи, Атлетико, Ривер Плейта, Бенфики.
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stradivari13
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Ответ psixyec
Ага, только Роналду не был обузой в командах, где играл. Овечкин же, при всем уважении, тянет Вашик на дно и ставит свои результаты выше командных.
да ладно? и кто это сказал? вы? великий диванный хоккейный знаток? тяжелее бутылки пива ничего не бравший и ставший мастером спорта по литрболу?
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Эмран Ибрагимов
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Ответ Джавез Тилл
Мостовой, щас местные тебе сектанты изъяснят, что Роналду всю жизнь забивал впустые и вообще был игроком только штрафной... Но Месси забивший 4 пенальти из 7 голов, величайший💪, голеадор, но не пенальтист... Ни грамма...
Этот срач когда нибудь закончится не устали вечно их сравнивать и тот и другой выдающиеся футболисты побившие все мыслимые р немыслимые рекорды..каждый был хорош в своем и точка.
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Темирлан Шаваев
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Ответ Джавез Тилл
2009-2012 Месси, Иньеста, Хави - 4 зм* Теперь понятно почему Роналду лишний...
А что у Иньесты и Хави есть зм?
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Сергей Котов
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Ответ Джавез Тилл
Оба на пике формы Роналду - 4 ЛЧ с 2014-2018. Месси - 1 ЛЧ с 2014-2018. Непонятно, как их можно упоминать в одном предложении...
Ты возьми за это время победы в ла лиге например. Тоже одновременно в ней и выступали.. Не люблю однобокие сравнения просто..
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Осоавиахим
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Ответ Извилина Заремы
Почему не с Кержаковым? "Бил, бью, буду бить".
Это наблюдение как минимум на две извилины Заремы тянет.
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Ответ Direct free kick
Где голы Мюллера и Клозе на ЕВРО, если это простой турнир? ЧМ даже Уругвай брал на Маракане или Испания с жалкими 8 голами за 7 игр. Дальше что?
Евро настолько донный, что немцы даже мотивироваться там нормально не могут, а Франция с Мбаппой и Бензема вылетают от Швейцарии, потому что никому не нужный турнир
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иц а мэн
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Наш кринжи выделялся только шакаливанием голов с метра в пустые
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Фанат Аль-Насра
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Ответ Джавез Тилл
Оба на пике формы Роналду - 4 ЛЧ с 2014-2018. Месси - 1 ЛЧ с 2014-2018. Непонятно, как их можно упоминать в одном предложении...
Месси на ЧМ -лучший по гол+пас,дважды лучший игрок ,серебро и золото
Криштиану на ЧМ -Роналду
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Ответ Джавез Тилл
2009-2012 Месси, Иньеста, Хави - 4 зм* Теперь понятно почему Роналду лишний...
Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ, за 5 (пять!) турниров
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Pikachu Pikachu
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Ответ Александра Александрова
По масштабу личности , по мужественности, по характеру это как сравнить пожарного и куклу Барби ))
Ну зачем Вы Овечкина куклой барби называете?
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Direct free kick
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Ответ Экспертное мнение
Донный Евро брала даже Греция, а Харистеас показал мастер класс твоему Роналду, дважды за один турнир.
Где голы Мюллера и Клозе на ЕВРО, если это простой турнир?
ЧМ даже Уругвай брал на Маракане или Испания с жалкими 8 голами за 7 игр. Дальше что?
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Джавез Тилл
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Ответ Темирлан Шаваев
2009 - 2012 Месси - 4 зм Роналду - 0 зм Непонятно, как их можно упоминать в одном предложении...
2009-2012
Месси, Иньеста, Хави - 4 зм*
Теперь понятно почему Роналду лишний...
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Темирлан Шаваев
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Ответ Джавез Тилл
Оба на пике формы Роналду - 4 ЛЧ с 2014-2018. Месси - 1 ЛЧ с 2014-2018. Непонятно, как их можно упоминать в одном предложении...
2009 - 2012
Месси - 4 зм
Роналду - 0 зм
Непонятно, как их можно упоминать в одном предложении...
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Ответ Direct free kick
Убери дзюбу, добавь Черышева и допиши, что Роналду лучший бомбардир в истории ЕВРО, от которого тебя щемит.
Донный Евро брала даже Греция, а Харистеас показал мастер класс твоему Роналду, дважды за один турнир.
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Direct free kick
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Вегорст - 2 гола в плей-офф ЧМ Эн-Несери - 1 гол в плей-офф ЧМ Дзюба - 1 гол в плей-офф ЧМ ... .. .. .. .. .. Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров
Убери дзюбу, добавь Черышева и допиши, что Роналду лучший бомбардир в истории ЕВРО, от которого тебя щемит.
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Александра Александрова
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По масштабу личности , по мужественности, по характеру это как сравнить пожарного и куклу Барби ))
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Ответ Direct free kick
Всё-таки ты менее смышлённый чем кажешься. Увы
Вегорст - 2 гола в плей-офф ЧМ
Эн-Несери - 1 гол в плей-офф ЧМ
Дзюба - 1 гол в плей-офф ЧМ
...
..
..
..
..
..
Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров
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Джавез Тилл
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Ответ Экспертное мнение
44-ая минута матча с Эвертоном: Роналду - 1 гол Месси - 0 голов примерно так высосан твой бред за отдельный период)
5 лет сравнить с 1 матчем... Логика как у человека с дефицитом гормона роста... 😁
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Я
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Оба великих голеодора, но Овечкин прирожденный лидер за которым идут игроки, Роналду нарцисс с болезненно большим эго. Приятно когда Овечкин побеждает и его команда.
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