Мостовой сравнил Овечкина с Роналду: «Бросает со всех дистанций, Криштиану тоже этим выделялся»
Александр Мостовой сравнил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с Криштиану Роналду.
– Следите ли вы за хоккеем? Александр Овечкин сейчас бьет разнообразные рекорды.
– Если он такими темпами продолжит забивать, то может побить рекорд Гретцки уже в следующем сезоне. Еще «десяточку» в этом сезоне, потом следующий... Думаю, что это случится через год-полтора.
– С кем из выдающихся футболистов можно сравнить Александра?
– С Роналду.
– Почему именно он?
– Потому что Овечкин бросает со всех дистанций. И Роналду тоже этим выделялся – бил, когда была такая возможность. Месси более юркий, а Роналду забивной, – сказал бывший игрок футбольной сборной России.
Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ за пять турниров.
Месси - чемпион мира с игроками из Брайтона, Астон Виллы, Тоттенхэма, Севильи, Атлетико, Ривер Плейта, Бенфики.
Криштиану на ЧМ -Роналду
ЧМ даже Уругвай брал на Маракане или Испания с жалкими 8 голами за 7 игр. Дальше что?
Месси, Иньеста, Хави - 4 зм*
Теперь понятно почему Роналду лишний...
Месси - 4 зм
Роналду - 0 зм
Непонятно, как их можно упоминать в одном предложении...
Эн-Несери - 1 гол в плей-офф ЧМ
Дзюба - 1 гол в плей-офф ЧМ
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Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров