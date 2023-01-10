Роман Широков: «Овечкин все равно станет царем горы. В Канаде надеются, что Макдэвид – следующий на рекорды. Сделают все, чтобы его подтянуть»
Роман Широков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом по голам в истории НХЛ.
Российский капитан «Вашингтона» забросил 809 шайб в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.
– Скажите как знаток хоккея: вам интересна заочная дуэль Овечкина и Гретцки?
– Не думаю, что это лишь пресса раскрутила. Для нас это, безусловно, крутая гонка. Наш хоккеист в НХЛ скоро будет первым.
Конечно, в Канаде надеются, что следующим будет бить рекорды Коннор Макдэвид. И сделают все, чтобы его подтянуть. Но на какое‑то время Саша все равно будет номер один.
– Если Овечкин забьет 1000 голов, это будет сравнимо с футбольным достижением Пеле.
– Да они в Америке быстро что‑нибудь выдумают. Добавят матчи плей‑офф, скажут, что не считается только регулярка. Но Овечкин все равно станет царем горы, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Но если Овецкин на льду то однозначно по пустым воротам никто иной не станет