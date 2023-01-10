Роман Широков: «Овечкин все равно станет царем горы. В Канаде надеются, что Макдэвид – следующий на рекорды. Сделают все, чтобы его подтянуть»

Теги Роман Широков Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Роман Широков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом по голам в истории НХЛ.

Российский капитан «Вашингтона» забросил 809 шайб в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.

– Скажите как знаток хоккея: вам интересна заочная дуэль Овечкина и Гретцки?

– Не думаю, что это лишь пресса раскрутила. Для нас это, безусловно, крутая гонка. Наш хоккеист в НХЛ скоро будет первым.

Конечно, в Канаде надеются, что следующим будет бить рекорды Коннор Макдэвид. И сделают все, чтобы его подтянуть. Но на какое‑то время Саша все равно будет номер один.

– Если Овечкин забьет 1000 голов, это будет сравнимо с футбольным достижением Пеле.

– Да они в Америке быстро что‑нибудь выдумают. Добавят матчи плей‑офф, скажут, что не считается только регулярка. Но Овечкин все равно станет царем горы, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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13 комментариев

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te quiero
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Ответ Самый адовый Крикун
Ну какой Макдэвид по голам? У него 273 шайбы, 26 лет вот сейчас будет. У Ови к 26 299, при этом играл он в куда более закрытой лиге (результативность ниже), ну и Коннор зашёл в НХЛ почти на полтора года раньше, чем Овечкин, в 18,5. Если Макдэвид 700-750 шайб забросит, это будет очень круто для него.
Вы вот это всерьёз пишете, или вообще не разбираетесь в хоккее? Овечкин и Макдэвид - это игроки разных амплуа. Чистый снайпер и плеймейкер. Как их можно вообще сравнивать? По количеству передач можете сравнить?
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Crenk
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Ответ Водяра
Ирония в том что щас это делают для Овцычкина. 60% голов в пустые в этом сезоне.)
Ну не 60 проц а 20! Всего 6 штук
Но если Овецкин на льду то однозначно по пустым воротам никто иной не станет
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Водяра
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Ответ pvh-82
Сделают все это как? В НХЛ для него специально будут снимать вратарей в играх выхода его пятерки на лед и давать забивать в пустые? ))))
Ирония в том что щас это делают для Овцычкина. 60% голов в пустые в этом сезоне.)
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Алексей Петров
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Рома, красава и за НХЛ шаришь!!!
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Самый адовый Крикун
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Ну какой Макдэвид по голам? У него 273 шайбы, 26 лет вот сейчас будет. У Ови к 26 299, при этом играл он в куда более закрытой лиге (результативность ниже), ну и Коннор зашёл в НХЛ почти на полтора года раньше, чем Овечкин, в 18,5. Если Макдэвид 700-750 шайб забросит, это будет очень круто для него.
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Dmitry Koway
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Всей командой будут шакалить для него статистику, выпускать на пустые ворота и постоянно держать в больши.. так падажиии
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Schiaff1no
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Ответ Mechel**
Как они это сделают? Забивать за него будут и кто? Клоун с 9 классами образования
Тут скорее бионические конечности и механическое сердце нужно, чтобы к Овечкину подтягивать
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Павел Ларичев
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Кто б тебя в СИЗО подтянул..
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pvh-82
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Сделают все это как? В НХЛ для него специально будут снимать вратарей в играх выхода его пятерки на лед и давать забивать в пустые? ))))
+5
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Lionel Van Damme
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И что они сделали вот на данный момент?
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Дядя ТУРА
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Ответ Mechel**
Как они это сделают? Забивать за него будут и кто? Клоун с 9 классами образования
Пенки левые ставить за игру рукой
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Водяра
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Ответ Mechel**
Как они это сделают? Забивать за него будут и кто? Клоун с 9 классами образования
Будут извивать рефери.
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Mechel**
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Как они это сделают? Забивать за него будут и кто? Клоун с 9 классами образования
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