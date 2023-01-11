Крикунов о 6 россиянах на Матче звезд НХЛ: «Лига правильно делает, что не смешивает политику с хоккеем. Ее волнуют доходы»
Владимир Крикунов оценил приглашение 6 российских игроков на Матч звезд НХЛ-2023.
В мероприятии примут участие Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Свечников («Каролина»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
«НХЛ так ведет себя, потому что четко понимает разницу между политикой и спортом. Гашек пытается втянуть руководство лиги в политику, но это к хоккею не имеет отношения.
Правильно НХЛ делает, что не смешивает политику с хоккеем. Тут, конечно, сказывается и то, что это частная структура, которую волнуют собственные доходы и доходы клубов, интерес болельщиков, телевидения, а это не в малой степени зависит от российских звезд.
Надеюсь, и Международная федерация хоккея скоро будет вести себя так же в отношении отстраненных сборных России и Беларуси», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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