11 россиян вошли топ-100 потенциально лучших игроков сезона НХЛ: Кучеров – 5-й, Капризов – 7-й, Овечкин – 17-й (ESPN)

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ESPN составил топ-100 потенциально лучших игроков НХЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании приняли участие более 50 хоккейных экспертов ESPN.

Они оценивали игроков на основе того, насколько хороши они могут быть в сезоне-2022/23.

В список попали 11 российских хоккеистов. 

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Кэйл Макар («Колорадо»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

5. Никита Кучеров («Тампа»)

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

7. Кирилл Капризов («Миннесота»)

8. Виктор Хедман («Тампа»)

9. Александр Барков («Флорида»)

10. Андрей Василевский («Тампа»)

11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

...17. Александр Овечкин («Вашингтон»)

18. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

...45. Андрей Свечников («Каролина»)

...65. Валерий Ничушкин («Колорадо»)

...71. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

...75. Михаил Сергачев («Тампа»)

...82. Илья Сорокин («Айлендерс»)

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