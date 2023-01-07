Алексей Ковалев: «У Овечкина здоровье быка, который может пройти сквозь стену и ничего себе не сломать. В Зал славы – сразу по завершении карьеры»

Теги Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Зал хоккейной славы Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев считает, что Александр Овечкин способен играть в хоккей до 50 лет.

– Александр Овечкин в 37 лет обогнал Горди Хоу по голам. Он вас удивляет?

– А что удивительного? Бросок есть, кидает точно, партнеры отдают пасы. Почему бы не забивать? Так можно и в 45 лет играть. Главное, чтобы бросок не пропал, и силы бы никуда не ушли.

А у Овечкина сил полно. И со своей мощью он может играть до 50 лет. Саша такой же комплекции, как Яромир Ягр.

– Вы были капитаном олимпийской сборной России в Турине-2006, когда Овечкин приехал на свои первые Игры. Его стиль сильно изменился с тех пор?

– Тогда Саша был молодым, пытался больше сделать индивидуально. Хотел обводить, убегать. Он и теперь это продолжает делать, и его игра не так сильно изменилась.

Но сейчас Овечкину важнее оказаться в правильном месте в нужное время. Кто-то отдаст пас, и он бросит. Где-то сам вылезет и сыграет на добивании. Или выкопает шайбу на пятачке.

Когда Овечкин приехал в НХЛ, то стал бросать больше, чем в Суперлиге. А в российском хоккее по молодости его больше нацеливали на пас и розыгрыш комбинаций.

– Овечкин обгонит Гретцки?

– Не будем загадывать, но думаю, что шанс есть. Овечкин очень сильно проводит этот сезон.

Возраст у каждого сказывается, и с новым чемпионатом всё труднее забивать по 30-40 голов. Но осталось 85 шайб, и есть еще три года контракта.

До 40 лет можно уложиться. Я верю в то, что здоровье у Овечкина – как у быка, который может пройти сквозь кирпичную стену и ничего себе не сломает. Пожелаем Сане, чтобы он и дальше оставался таким крепким.

– Когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы в Торонто?

– Сразу же, как он объявит о завершении карьеры. Не будут ждать три года, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

Капитан «Вашингтона» (809 шайб в НХЛ) идет на втором месте в списке лучших снайперов НХЛ. Уэйн Гретцки – первый (894 шайбы).   

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13 комментариев

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цэсемьэр
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а возможно, что, и не завершая карьеру, проломит и войдёт😆
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#nikon
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Овечкин войдёт в Зал славы, проломив, как бык, все стены.
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KozlikX
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Ответ sashkaaa
А ведь при Оутсе у Овечкина было много проблем даже с игровым временем! Помню времена когда назревал серьёзный конфликт, но Саня смог и сам играть иначе, а потом и тренер поменялся!
Помню да, много слухов про его обмен пошло , а Саня взял и рейнкарнировался , а потом взял Стенли
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vlad_kuz
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"дохлый" Ягр и "гладиатор" Овечкин - явно "одной комплекции"))), заткнет кто-то этого "аналитега"?))
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FCB1991
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Ответ Позитивный
Правильные слова отличного в прошлом игрока. Овечкин - гордость России!
Особенно в сборной.
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vlad_kuz
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Дух скажет, я не знаю, но хиты у этих двоих "одной комплекции")) один к десяти , наверное)))
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vlad_kuz
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"Саша такой же комплекции, как Яромир Ягр.")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ЧАВО???))))))))))))))))))))))))))))))))). Уберите уже бредятины ковалева)
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Ферзь на р1
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Ответ не базарь на Тарасенко
Дичь не неси, б0лван. Вопрос только в том возьмут сразу или по правилам подождут срок, про это АК и сказал
Футсэн, тебе кто давал права шуфлятку открывать? Ты ведь тот самый баклан со спортса)) слово тебе тут пока не давали, а значит что? Правильно, нужно молчать, и гривой кивать)
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MosesPray
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Интересно, а лет восемь назад все говорили, что "шансы есть"?
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sashkaaa
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А ведь при Оутсе у Овечкина было много проблем даже с игровым временем! Помню времена когда назревал серьёзный конфликт, но Саня смог и сам играть иначе, а потом и тренер поменялся!
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не базарь на Тарасенко
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Ответ Ферзь на р1
Спасибо ,Лёша что дал добро, а то были сомнение в зал славы будет ли Овечкин или нет...
Дичь не неси, б0лван. Вопрос только в том возьмут сразу или по правилам подождут срок, про это АК и сказал
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Позитивный
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Правильные слова отличного в прошлом игрока.

Овечкин - гордость России!
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Ферзь на р1
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Спасибо ,Лёша что дал добро, а то были сомнение в зал славы будет ли Овечкин или нет...
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