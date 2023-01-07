Алексей Ковалев: «У Овечкина здоровье быка, который может пройти сквозь стену и ничего себе не сломать. В Зал славы – сразу по завершении карьеры»

считает, что способен играть в хоккей до 50 лет.

– Александр Овечкин в 37 лет обогнал Горди Хоу по голам. Он вас удивляет?

– А что удивительного? Бросок есть, кидает точно, партнеры отдают пасы. Почему бы не забивать? Так можно и в 45 лет играть. Главное, чтобы бросок не пропал, и силы бы никуда не ушли.

А у Овечкина сил полно. И со своей мощью он может играть до 50 лет. Саша такой же комплекции, как Яромир Ягр.

– Вы были капитаном олимпийской сборной России в Турине-2006, когда Овечкин приехал на свои первые Игры. Его стиль сильно изменился с тех пор?

– Тогда Саша был молодым, пытался больше сделать индивидуально. Хотел обводить, убегать. Он и теперь это продолжает делать, и его игра не так сильно изменилась.

Но сейчас Овечкину важнее оказаться в правильном месте в нужное время. Кто-то отдаст пас, и он бросит. Где-то сам вылезет и сыграет на добивании. Или выкопает шайбу на пятачке.

Когда Овечкин приехал в НХЛ, то стал бросать больше, чем в Суперлиге. А в российском хоккее по молодости его больше нацеливали на пас и розыгрыш комбинаций.

– Овечкин обгонит Гретцки?

– Не будем загадывать, но думаю, что шанс есть. Овечкин очень сильно проводит этот сезон.

Возраст у каждого сказывается, и с новым чемпионатом всё труднее забивать по 30-40 голов. Но осталось 85 шайб, и есть еще три года контракта.

До 40 лет можно уложиться. Я верю в то, что здоровье у Овечкина – как у быка, который может пройти сквозь кирпичную стену и ничего себе не сломает. Пожелаем Сане, чтобы он и дальше оставался таким крепким.

– Когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы в Торонто?

– Сразу же, как он объявит о завершении карьеры. Не будут ждать три года, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

Капитан « » (809 шайб в НХЛ) идет на втором месте в списке лучших снайперов . – первый (894 шайбы).