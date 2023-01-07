Ковалев предпочел бы Гретцки Овечкину: «Я бы взял Уэйна, если судить по игре. Саня зашел в зону, сделал движение – бросил. Это не уникально»

Теги Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев предпочел бы взять в свою команду Уэйна Гретцки, а не Александра Овечкина. 

Капитан «Вашингтона» (809 шайб в НХЛ) идет на втором месте в списке лучших снайперов НХЛ. Гретцки – первый (894 шайбы).   

– Представьте, что вы – генменеджер клуба НХЛ и можете на драфте взять находящихся в прайме 18-летних Уэйна Гретцки и Александра Овечкина. Кого бы выбрали?

– Если судить по игре, я бы взял Гретцки. В свое время он был очень техничным, маневренным и быстрым. Он стартовал с места так, что мог давать фору другим.

Его манера игры, изменение направления, постоянное выискивание ходов, как у шахматиста – это было уникально. Овечкин не так использует свою технику, а больше нацелен на бросок. Зашел в зону, сделал одно движение – бросил.

Я не хочу сказать, что Овечкин – плохой игрок, но у него совсем другой талант. Одним его игра подходит, другим – нет. Сейчас многие дети смотрят на Овечкина, равняются на него. Все тренируют свои броски.

Но в наше время мне всегда нравилось быть человеком, который выходит на арену как циркач и радует всех людей. Да, я не забил все голы, сколько мог по таланту. Но есть другие нюансы, почему это не произошло. Я больше любил делать шоу. Болельщики подходили: «Вау, а как это у тебя получилось? Это невозможно!»

Все мы можем натренировать бросок. Может, не такой точный, как у Сани Овечкина. Но бросок – это не уникально. А вот владеть коньками, клюшкой и на носовом платке выполнить финт – нужно много работать, чтобы такому научиться.

Я этому уделил много времени, это был мой хлеб с маслом. Как бы ни подстраивались ко мне партнеры, они не могли точно прочитать, какой финт я исполню в следующий момент, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

72 комментария

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Сергей Лепехин
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Ответ brutton
Интересно,а почему тогда Макдэвид феерит,и его не "сминают??
Ключевое не феерит, а не сминают... Проанализируйте игру во времена Гретцки и Макдэвида... Харламов-петров- Харламов потерялись бы при Макарове-ларионове-крутове, последние сейчас были бы в лучшем случае во втором звене ЦСКА... Это относится и к Пеле и Круифу и Бакенбауэру
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Mbest77
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Ответ Вадим Скорин
Обратил внимание, что на данном сайте очень часто вбрасываются провокационные статьи, чтобы стравить людей. Сегодня Рождество, светлый Праздник. Всем добра, спокойствия.
Верно говорите, причём наше Православное, а не их католическое!
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marvelous
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Терюшков ромчик твой выход, поясни ему
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Don_Krebs
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Трудно сказать, как бы чувствовали себя Ови и Грецки не в своих эпохах. А без этого их сложно сравнивать. Конечно, Уэйн - мегамозг на площадке и играл намного изобретательнее. Тут как с фанатами Месси и Роналду - кому-то подавай голы, а кому-то красоту футбола, не привязанную к цифрам.
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Лотерейный Пик
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Ответ Пухлый дядя Вася
Я бы даже праймового Малкина предпочел Овечкину, чего уж говорить про Грецки)
Если брать только прайм, то из наших (советский период не рассматриваю) Федоров, Буре, Малкин, Дацюк и Куч будут предпочтительнее Ови
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Александра Чиркова
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Я бв предпочла, чтобы Спортс.ру перестал набрасывать фекалий на вентилятор ради хайпа и занялся чем то по профилю,а если не получается,то закрылся бы
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Сергей Григорьев
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Я бы посмотрел на Грецки в нынешнем хоккее.
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Alex Zet
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Ответ antistar-Z
Да понятное дело. Я бы выбрал Фёдорова вместо Овечкина или Сакика или Форсберга, Айзермана... Как краеугольный камень в построении команды, лучше подошел бы и тот же Малкин, и Дацюк. Это игроки и забивающие и самое главное, делающие из средних партнеров-крайков звёзд.
А Пеле ты не хочешь разве?
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Moonwalker
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Ответ dqdrtd7qx8
Вся проблема в том , что универсалы и красавцы Малкин и Кросби не могут соревноваться с Великим, а Алекс может и делает это, остальные разговоры в пользу бедных
Я в целом весьма далек от хоккея (в плане постоянного погружения) и НХЛ. Но не совсем пойму, соревноваться в чем? Исключительно в личной стате? Тогда, да. Но у тех же Малкина и Кросби, если не ошибаюсь, по три Кубка Стэнли. У Ови - один. Получается, что если нужны игроки для более командной игры и достижения результата, то Малкин и Кросби более предпочтительны? Вопрос в изначальной цели того, КТО берет (тут - условный Ковалев, которого спросили). Так что, никакого противоречия. У кого какие задачи, тот таких игроков и "подбирает".
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brutton
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Ответ Сергей Лепехин
В сегодняшних реалиях Гретцки просто бы смяли... Игра изменилась, феерить не получится...
Интересно,а почему тогда Макдэвид феерит,и его не "сминают??
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cyberbob
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Ответ Крамбопулос Майкл
При всем моем уважение Ови, тут бы никто в здравом уме не выбрал Гретцки. Если только выбор был бы между Лемье и Гретцки.
А Шмурнова за плюс-минус такое же мнение смешали с грязью почему то
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Alex Zet
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Ответ личные рекорды это не хоккей
Это комментарий одного из лучших хоккеистов мира, тот который красоту хоккею придавал, люди смотреть ходили хоккей а не одни и те же голы в сотый раз, и так считают многое люди разбирающиеся в хоккее, тут люди пишут те которым ракушку хоккейную дай а они ее на нос натянут , зато Овечкин у них художник, Бог хоккея, аутисты - считаводы, уважение Алексею за то, что думает то и говорит а не как эти приспособленци из конюшни
В колонию захотел?
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Арсений Артамонов
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Только этот «неуникальный» бросок не могут почти 20 лет отразить
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Вечно в бане
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При всем уважении к Овечкину и признании его места в истории, все же глупо даже задавать гипотетический вопрос «Кого бы взял в команду, Овечкина или Гретцки?»

Все равно есть Уэйн, и есть все остальные.
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Евгений Соболев
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Ответ Alex Zet
Ты что, против ветра решил сикать?
А "ветер" это кто?
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Aleksandr Danilov
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Ответ Пухлый дядя Вася
Я бы даже праймового Малкина предпочел Овечкину, чего уж говорить про Грецки)
Бред вообще сравнивать центра с краем. Кого бы вы взяли Иньесту или Хааланда, из той же категории
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Don_Krebs
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Ответ Alex Zet
я бы ковалева вообще не рассматривал, человек позволяет себе антироссийские высказывания, направленные на подрыв и призыв к беспорядкам
Антипукинские и антироссийские - разные вещи.
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Ibragim Mejidow
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Универсальный игрок полезнее страйкера!
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Splin
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Ответ AlexZhano__
Вроде как Овечкин и Грецки игроки разных позиций. К тому же в хоккее куча звеньев, весь матч не играют 5 человек с вратарём.
Всегда писал, сравнивать их вообще идиотизм. Ну это как сравнивать, хм, Левандовски и Хави, например
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Alex Zet
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Ответ Евгений Соболев
Бесконечное "Овечкобесие".. Тошнит уже.. Нашли млин "супергероя"!!!?
Ты что, против ветра решил сикать?
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Alex Zet
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Гретцки играл в другую эпоху. В те вреиена Ови уже бы забросил 1200 - 1300 шайб примерно
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Сергей Лепехин
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В сегодняшних реалиях Гретцки просто бы смяли... Игра изменилась, феерить не получится...
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Splin
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Ответ sergej.shalaev.2016@mail.ru
Когда играл грецки его охраняло пол команды- не дай бог Полинка с него упадет- он не боялся и делал что хотел- овечкин это скала который сам решал и решает многие игры и может сам за себя постоять- их нечего сравнивать
Нет, берите выше, вся команда+обсл персонал и прлсиадиона🤣🤣🤣🤣их вообще нельзя сравнивать. Но не из-за этой бредятины
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Alex Zet
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я бы ковалева вообще не рассматривал, человек позволяет себе антироссийские высказывания, направленные на подрыв и призыв к беспорядкам
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Brighton Rock
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Возможно Ковалев частично в чем то и прав - но если Ови побьет рекорд Гретцки - он будет на Вершине. А Ковалев Малкин Кросби и т.д. будут где-то внизу несмотря на всю свою универсальность. Думаю у многих закончивших и играющих ( не у всех конечно)из СССР и России- восприятие Овечкина накладывается на собственную недооцененность как им кажется. И поэтому тоже Ови- только вперед!!!!
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