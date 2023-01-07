предпочел бы взять в свою команду Уэйна Гретцки, а не Александра Овечкина.

Капитан « » (809 шайб в ) идет на втором месте в списке лучших снайперов НХЛ. Гретцки – первый (894 шайбы).

– Представьте, что вы – генменеджер клуба НХЛ и можете на драфте взять находящихся в прайме 18-летних и . Кого бы выбрали?

– Если судить по игре, я бы взял Гретцки. В свое время он был очень техничным, маневренным и быстрым. Он стартовал с места так, что мог давать фору другим.

Его манера игры, изменение направления, постоянное выискивание ходов, как у шахматиста – это было уникально. Овечкин не так использует свою технику, а больше нацелен на бросок. Зашел в зону, сделал одно движение – бросил.

Я не хочу сказать, что Овечкин – плохой игрок, но у него совсем другой талант. Одним его игра подходит, другим – нет. Сейчас многие дети смотрят на Овечкина, равняются на него. Все тренируют свои броски.

Но в наше время мне всегда нравилось быть человеком, который выходит на арену как циркач и радует всех людей. Да, я не забил все голы, сколько мог по таланту. Но есть другие нюансы, почему это не произошло. Я больше любил делать шоу. Болельщики подходили: «Вау, а как это у тебя получилось? Это невозможно!»

Все мы можем натренировать бросок. Может, не такой точный, как у Сани Овечкина. Но бросок – это не уникально. А вот владеть коньками, клюшкой и на носовом платке выполнить финт – нужно много работать, чтобы такому научиться.

Я этому уделил много времени, это был мой хлеб с маслом. Как бы ни подстраивались ко мне партнеры, они не могли точно прочитать, какой финт я исполню в следующий момент, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.