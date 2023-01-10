Федоров после 2:4 от «Автомобилиста»: «ЦСКА перестал играть после 1-го периода. Чувствительное поражение»

назвал чувствительным поражение от со счетом 2:4.

Главный тренер поделился мыслями об итогах матча Фонбет чемпионата .

– Перестали играть после первого периода. Причины установим, проанализируем. Я считаю, что мы не смогли завести команду на два периода.

Сыграли не цепко, в большинстве тоже. Чувствительное поражение, которое дало пищу для размышлений.

Тем не менее, многие игроки нашей команды показали неплохой уровень в сегодняшнем матче, играли на команду. Но как мы знаем, хоккей – командный вид спорта. Нужны все 20 [игроков] плюс два вратаря.

– Команда играла без искры?

– В ваших словах есть доля правды, близки к тому, что мы сегодня увидели.

– Вы поменяли тройки после игры в Челябинске?

– Это связано с тем, что выздоровели ребята из игрового состава, и они должны были получить игровое время. Все сроки по медицинским показателям выдержаны, парням надо играть, они быстрее наберут форму, – сказал Федоров.