Федоров после 2:4 от «Автомобилиста»: «ЦСКА перестал играть после 1-го периода. Чувствительное поражение»
Сергей Федоров назвал чувствительным поражение от «Автомобилиста» со счетом 2:4.
Главный тренер ЦСКА поделился мыслями об итогах матча Фонбет чемпионата КХЛ.
– Перестали играть после первого периода. Причины установим, проанализируем. Я считаю, что мы не смогли завести команду на два периода.
Сыграли не цепко, в большинстве тоже. Чувствительное поражение, которое дало пищу для размышлений.
Тем не менее, многие игроки нашей команды показали неплохой уровень в сегодняшнем матче, играли на команду. Но как мы знаем, хоккей – командный вид спорта. Нужны все 20 [игроков] плюс два вратаря.
– Команда играла без искры?
– В ваших словах есть доля правды, близки к тому, что мы сегодня увидели.
– Вы поменяли тройки после игры в Челябинске?
– Это связано с тем, что выздоровели ребята из игрового состава, и они должны были получить игровое время. Все сроки по медицинским показателям выдержаны, парням надо играть, они быстрее наберут форму, – сказал Федоров.
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