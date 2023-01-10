Игроки «Вашингтона» отпраздновали 802-ю шайбу Овечкина в стейк-хаусе после матча с «Коламбусом». Была вся команда

Хоккеисты « » отметили 802-ю шайбу в НХЛ.

Российский форвард вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги 24 декабря, но команда смогла собраться для празднования только сейчас.

После победы над «Коламбусом» 9 января все игроки «Кэпиталс» и их семьи, включая самого Овечкина, посетили стейк-хаус Mastro’s. Во время ужина игроки смотрели матч «Чикаго» – «Калгари» (4:3).

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Овечкин даже без голов бьет рекорды: новый лидер по количеству игр в НХЛ среди русских!