Игроки «Вашингтона» отпраздновали 802-ю шайбу Овечкина в стейк-хаусе после матча с «Коламбусом». Была вся команда

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» отметили 802-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ.

Российский форвард вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги 24 декабря, но команда смогла собраться для празднования только сейчас.

После победы над «Коламбусом» 9 января все игроки «Кэпиталс» и их семьи, включая самого Овечкина, посетили стейк-хаус Mastro’s. Во время ужина игроки смотрели матч «Чикаго» – «Калгари» (4:3).

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5 комментариев

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Dedete
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а где фото?
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Кукич
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Саня Ж смотря на защитников Шикаги: Где вы мои родненькие , когда снова встретимся🥺?Я скучаю по вам , без вас не могу забивать
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Конифеев
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А че не в его любимом, где он съедает курицу с 4-мя соусами, или сколько их там ?
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Serge Vendino
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Мальчики ходят в стриптиз-бары
Мужчины ходят в стейк-хаусы
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Я
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Красавчики,а теперь усердно тренироваться,конкуренты за выход в плей-офф не спят
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