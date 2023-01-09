Терещенко о рекорде Овечкина по матчам в НХЛ: «Россиян в лиге очень мало, дай бог, чтобы кто-то из них смог так долго играть на таком уровне, как Александр»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ рекорды Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о новом рекорде Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян. Он принял участие в игре с «Коламбусом» (1:0). Это был 1317-й матч нападающего в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин превзошел показатели Алексея Ковалева (1316 игр).

– Как думаете, долго ли Овечкин сможет продолжать выступать на таком уровне?

– Овечкин будет играть как минимум пока действует контракт, дальше все зависит от его желаний, поэтому трудно загадывать. Хоккей – это опасный вид спорта, но с Александром должно быть все нормально, по соглашению с «Вашингтоном» у него еще три года, почти 250 игр.

– Сможет ли кто-то догнать Овечкина в обозримом будущем?

– Это будет сложно, учитывая нынешние реалии. Сейчас очень мало российских игроков в НХЛ, дай бог, чтобы кто-то из них смог так долго играть на таком уровне, как Александр.

Надеюсь, российская школа хоккея будет представлена в НХЛ в больших размерах, тогда и повысятся ставки на то, что кто‑то сможет догнать и обогнать Овечкина, – сказал трехкратный чемпион мира.

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
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Около 50 человек, и ещё столько же играют в АХЛ/ОХЛ это мало?
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Товарищ Бразаускас
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Россиян мож и мало, но только большая их часть является лидерами своих команд, они регулярно получают Везины, Арты и Харты, а Саня да, уникум - побьет рекорд Вани Грецкого
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