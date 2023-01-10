Брылин о переезде в США после завершения карьеры: «Не было мыслей перебираться в Россию – почти 30 лет в США прожили. Но мы русские, конечно»

Сергей Брылин в интервью Sports.ru объяснил, почему живет в США.

– Вы завершили карьеру 11 лет назад, поиграв последние годы в СКА и Новокузнецке, но потом все же вернулись в Америку. Почему?

– Здесь родились наши дети. У нас и не было мыслей перебираться обратно в Россию. Большую часть жизни прожили в США. Почти 30 лет.

– Гражданином какой страны себя считаете?

– Конечно, мы русские, какими еще можем быть. В России остались родственники и друзья. К сожалению, из-за последних событий мама и сестра не могут приехать. Я был последний раз дома летом 2021-го. Мы уже соскучились.

– Какие места в России хотели бы показать детям?

– Думаю, им было бы интересно посетить места, где мы учились и выросли с Леной. Жалею, что не поехали на чемпионат мира-2018 по футболу, когда он проходил в России. Побывать на таком событии в родной стране – незабываемо, – рассказал тренер «Нью-Джерси».

«Почти 30 лет живем в США, но мы русские – какими еще можем быть?» Интервью Сергея Брылина – легенды «Нью-Джерси»