Брылин о переезде в США после завершения карьеры: «Не было мыслей перебираться в Россию – почти 30 лет в США прожили. Но мы русские, конечно»

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин НХЛ Хоккей

Сергей Брылин в интервью Sports.ru объяснил, почему живет в США.

– Вы завершили карьеру 11 лет назад, поиграв последние годы в СКА и Новокузнецке, но потом все же вернулись в Америку. Почему?

– Здесь родились наши дети. У нас и не было мыслей перебираться обратно в Россию. Большую часть жизни прожили в США. Почти 30 лет.

– Гражданином какой страны себя считаете?

– Конечно, мы русские, какими еще можем быть. В России остались родственники и друзья. К сожалению, из-за последних событий мама и сестра не могут приехать. Я был последний раз дома летом 2021-го. Мы уже соскучились. 

– Какие места в России хотели бы показать детям?

– Думаю, им было бы интересно посетить места, где мы учились и выросли с Леной. Жалею, что не поехали на чемпионат мира-2018 по футболу, когда он проходил в России. Побывать на таком событии в родной стране – незабываемо, – рассказал тренер «Нью-Джерси».

«Почти 30 лет живем в США, но мы русские – какими еще можем быть?» Интервью Сергея Брылина – легенды «Нью-Джерси»

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Мешков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я помню в нулевые в спорт-экспрессе часто писали, что Брылин - редкого, для нашего хоккея, склада центрфорвард. Мол, Федоров, Яшин, Жамнов - такие креативные играющие, а оборонительный рабочих центров у нас только Брылин. И вот прошли года.. впрочем на мой взгляд такого уровня универсала у нас тоже нет, хотя пацанов типа Андронова, Семенова, хватает. С креативными же, бяда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самая важная часть интервью))) определенно стоит вынесения в отдельную новость))) ну и я вдогонку внёс свой вклад в кликбейт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Data Architector
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Невский
Ты как всегда свои 3 гривны вставить хочешь.
Примитивно...) Впрочем, ради "заработать три рубля" сойдёт.
Дальше не интересно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Параскун
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Jesse Boy
Легко говорить, что ты русский, живя за бугром.
Еще легче, если живешь в России)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jesse Boy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Легко говорить, что ты русский, живя за бугром.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Невский
Ни чего все впереди Россия ещё лучше стала , сейчас разберемся с фейком государством Укр и Россия станет ещё больше.
Что то ты не туда с ним разбираться пришел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Data Architector
Кто о чем, а вшивый о бане...)
Ты как всегда свои 3 гривны вставить хочешь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Data Architector
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Невский
Ни чего все впереди Россия ещё лучше стала , сейчас разберемся с фейком государством Укр и Россия станет ещё больше.
Кто о чем, а вшивый о бане...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ни чего все впереди Россия ещё лучше стала , сейчас разберемся с фейком государством Укр и Россия станет ещё больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vedved
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Treeperslol
Вы там все русские, но почему то домой не стремитесь. Россияне епрст....
Не знал, что надо жить в России - чтобы быть Русским🤔
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ frol92
Русские, а русский мир защищать не спешат, парадокс какой то🤡
Да дохрена русских, которые негативно относятся к русско-советскому миру, что сейчас навязывают. ) В России кстати, больше чем за границей(за границей многие судят Россию по Симоньяновским пассажам).
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Русские, а русский мир защищать не спешат, парадокс какой то🤡
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Treeperslol
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вы там все русские, но почему то домой не стремитесь. Россияне епрст....
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий