Сергей Брылин: «Ничушкин прошел через тяжелый период, но стал ключевым игроком и взял Кубок Стэнли. Это поучительная история для начинающих»

поделился мнением о форварде .

«У большинства профессиональных спортсменов есть в карьере взлеты и падения, и он прошел через такой тяжелый период, когда долгое время не мог найти свою игру и забить.

Как я слышал, через работу, слушая, что ему говорят наставники, он потихоньку вышел на новый уровень.

Это еще одна поучительная история для начинающих хоккеистов: нужно искать свою игру через работу, чем-то жертвовать, и я думаю, что это поучительный случай. И за него можно только порадоваться после того, как он стал ключевым игроком и выиграл Кубок Стэнли», – сказал тренер .