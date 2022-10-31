Брылин про Овечкина: «Все зависит от тех, кто будет доставлять ему шайбу, чтобы он атаковал ворота. Александр всегда опасен, когда у него шайба»

высказался об и о матче «Нью-Джерси» против (3:6).

«Понятно, что он всегда опасен, когда у него шайба, тем более если он находится в бросковой позиции.

Из того матча, что я видел, все зависит от тех, кто играет с ним, кто будет доставлять ему шайбу, чтобы он атаковал ворота. Думаю, тут больше именно от этого все зависит.

Мы допустили, если честно, кучу глупых ошибок, и «Вашингтон», команда ветеранистая, за них нас наказал.

С такими командами нельзя расслабляться ни на секунду, и потом, пересматривая игру, мы пришли к выводу, что был отрезок в несколько минут, когда мы дали им шансы забить, что соперник и сделал.

В третьем периоде мы забили два гола, преимущество было на нашей стороны, но, к сожалению, пропустили ненужную контратаку, и все на этом закончилось.

А так мы сделали после той игры правильные выводы, команда в последних матчах показывает тот хоккей, который мы ожидаем», – сказал российский тренер .