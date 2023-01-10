Сарос сделал шатаут в матче с «Оттавой». У него 102 сэйва за две последние игры – лучший результат НХЛ в XXI веке

Теги Оттава Нэшвилл НХЛ рекорды Эл Роллинс Юусе Сарос Хоккей

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос сделал шатаут в матче НХЛ с «Оттавой» (3:0).

27-летний финн отразил все 38 бросков. В своем предыдущем матче – с «Калориной» – голкипер сделал 64 сэйва.

102 сэйва за два матча подряд – лучший результат НХЛ в XXI веке.

Лучший результат в лиге по этому показателю с сезона-1955/56 показал Эл Роллинс – 111 сэйвов за две игры в 1955-м.

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4 комментария

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язнаюгдеты
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Один из трех лучших вратарей мира. Ну или лучший после наших
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папа Джо
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у Нэшвилла хорошие защитники
Йоси , Макдона , Экхольм
боттом неплохой
и при этом столько бросков
Сарос тащит постоянно
даже бэкап Ланкинен время от времени хорошо выручает
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Белый офицер
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Уже который год тащит Нешвилл в плей-офф.
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rumkostya
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Феноменальный результат!
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