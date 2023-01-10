Сарос сделал шатаут в матче с «Оттавой». У него 102 сэйва за две последние игры – лучший результат НХЛ в XXI веке

Вратарь « » сделал шатаут в матче НХЛ с «Оттавой» (3:0).

27-летний финн отразил все 38 бросков. В своем предыдущем матче – с «Калориной» – голкипер сделал 64 сэйва.

102 сэйва за два матча подряд – лучший результат в XXI веке.

Лучший результат в лиге по этому показателю с сезона-1955/56 показал Эл Роллинс – 111 сэйвов за две игры в 1955-м.