Сарос сделал шатаут в матче с «Оттавой». У него 102 сэйва за две последние игры – лучший результат НХЛ в XXI веке
Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос сделал шатаут в матче НХЛ с «Оттавой» (3:0).
27-летний финн отразил все 38 бросков. В своем предыдущем матче – с «Калориной» – голкипер сделал 64 сэйва.
102 сэйва за два матча подряд – лучший результат НХЛ в XXI веке.
Лучший результат в лиге по этому показателю с сезона-1955/56 показал Эл Роллинс – 111 сэйвов за две игры в 1955-м.
Йоси , Макдона , Экхольм
боттом неплохой
и при этом столько бросков
Сарос тащит постоянно
даже бэкап Ланкинен время от времени хорошо выручает