Вратарь «Нэшвилла» Сарос отразил 64 броска «Каролины» из 67 – 3-й результат для игр регулярных чемпионатов НХЛ

отразил 64 броска «Каролины» из 67 – 3-й результат для игр регулярки .

Финский вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Харрикейнс» (5:3).

Его 64 сэйва – третий зафиксированный результат для матчей регулярки в истории НХЛ. Статистика ведется с сезона-1955/56.

Рекорд был установлен вратарем «Квебека» Роном Тагнаттом в 1991 году, когда он отразил 70 из 73 бросков «Бостона» (3:3).

Второй результат принадлежит вратарю «Лос-Анджелеса» Марио Лессарду (1981 год) – 65 сэйвов после 68 бросков в матче с «Миннесотой» (4:3, рекорд для игр без овертаймов и для победных матчей).

Сарос повторил достижение Джо Дэйли из «Баффало», в 1972 году отразившего 64 из 72 бросков «Бостона» (2:8, рекорд по числу сэйвов в проигранном матче).

Среди российских вратарей рекорд принадлежит Семену Варламову (2017 год, «Колорадо»), отразившему 57 из 60 бросков «Каролины» (5:3).