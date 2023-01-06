Вратарь «Нэшвилла» Сарос отразил 64 броска «Каролины» из 67 – 3-й результат для игр регулярных чемпионатов НХЛ

Теги рейтинги Каролина Нэшвилл НХЛ Юусе Сарос Хоккей

Юусе Сарос отразил 64 броска «Каролины» из 67 – 3-й результат для игр регулярки НХЛ.

Финский вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Харрикейнс» (5:3). 

Его 64 сэйва – третий зафиксированный результат для матчей регулярки в истории НХЛ. Статистика ведется с сезона-1955/56. 

Рекорд был установлен вратарем «Квебека» Роном Тагнаттом в 1991 году, когда он отразил 70 из 73 бросков «Бостона» (3:3). 

Второй результат принадлежит вратарю «Лос-Анджелеса» Марио Лессарду (1981 год) – 65 сэйвов после 68 бросков в матче с «Миннесотой» (4:3, рекорд для игр без овертаймов и для победных матчей). 

Сарос повторил достижение Джо Дэйли из «Баффало», в 1972 году отразившего 64 из 72 бросков «Бостона» (2:8, рекорд по числу сэйвов в проигранном матче). 

Среди российских вратарей рекорд принадлежит Семену Варламову (2017 год, «Колорадо»), отразившему 57 из 60 бросков «Каролины» (5:3).

12 комментариев

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Михаил1970
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Ответ Александр Балабанов
Рекорд у Варламова за "Колорадо" в 2017 году - 57/60 против "Каролины" (5:3). 2-й результат у Хабибулина за "Чикаго" в 2007 году - 56/58 против "Детройта" (3:2 Б). 3-й результат у Георгиева за "Рейнджерс" в 2019 году - 55/56 против "Торонто" (4:1).
Спс. Странно, что нет Овечкина)
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Александр Балабанов
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Ответ sema3812
Чего то я совсем запутался. Отразил 64 броска Каролины, а признан первой звездой матча с дьяволами. Он, что сразу против двух соперников играл?
Практически да)
Поправим
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Crenk
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Ответ Александр Балабанов
Это российский рекорд по числу сэйвов при матче на ноль, а в целом дележ 4-го результата с Василевским.
Именно так !
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sema3812
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Чего то я совсем запутался. Отразил 64 броска Каролины, а признан первой звездой матча с дьяволами. Он, что сразу против двух соперников играл?
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Александр Балабанов
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Ответ Crenk
Кажется у Варламова 54 отраженных и игра на ноль против топового Чикаго 6 января 2015
Это российский рекорд по числу сэйвов при матче на ноль, а в целом дележ 4-го результата с Василевским.
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Александр Балабанов
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Ответ Михаил1970
А какой рекорд среди российских вратарей?
Рекорд у Варламова за "Колорадо" в 2017 году - 57/60 против "Каролины" (5:3).

2-й результат у Хабибулина за "Чикаго" в 2007 году - 56/58 против "Детройта" (3:2 Б).

3-й результат у Георгиева за "Рейнджерс" в 2019 году - 55/56 против "Торонто" (4:1).
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Crenk
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Ответ Михаил1970
А какой рекорд среди российских вратарей?
Кажется у Варламова 54 отраженных и игра на ноль против топового Чикаго
6 января 2015
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Михаил1970
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А какой рекорд среди российских вратарей?
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Марсель Объелся
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Это апогей Каролины Бриндамора, проиграть при 67 бросках в створ это надо умудриться
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Osik92
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У тагнатта 70 сейвов за игру в регулярке просто фантастика
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АРХАТ
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Юусе "Маленькие вратари тоже нужны" Сарос
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Osik92
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Мощно конечно 64 сейва вматче.. И это каролина в три раза перебросала но проиграла игру
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