Пастрняк сделал хет-трик, забив 32-й гол в сезоне и обогнав Овечкина с Томпсоном. До Макдэвида – 1 шайба
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 4 (3+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:1) и был признан первой звездой.
Чех сделал первый хет-трик в сезоне и 13-й – за карьеру в лиге.
Пастрняк забросил 32-ю шайбу в текущем турнире и вышел на второе место в гонке снайперов, обогнав Александра Овечкина («Вашингтон», 29) и Тейджа Томпсона («Баффало», 31).
Лидирует в списке с 33 голами форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Также Пастрняк продлил результативную серию (7+1) до 3 матчей.
Всего в 40 играх сезона на его счету 58 (32+26) баллов.
Нехорошая аналогия выресовывается.
Хотя может тренерский штаб знает что делает...
Не знаю сколько все это будет продолжаться, но пока прёт!! Впереди ещё 42 игры... все самое интересное только начинается!!
Паста хорош!! И заслуживает одну из самых больших зарплат в лиге, но мне кажется вопрос не в деньгах, а в том с кем будет дальше играть, Бержи и Крейчи скорее всего закончат, Улмарку без условно нужно будет повышение в зарплате, многие игроки на истекающих контрактах тоже захотят повышение (при условии, что будут выдавать такие результаты). Тут и вопрос, останется ли место под потолком для новых игроков.
LET GO BRUINS!!! 🐻🏒