Пастрняк сделал хет-трик, забив 32-й гол в сезоне и обогнав Овечкина с Томпсоном. До Макдэвида – 1 шайба

Теги Баффало Бостон Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Тейдж Томпсон Хоккей

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 4 (3+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:1) и был признан первой звездой.

Чех сделал первый хет-трик в сезоне и 13-й – за карьеру в лиге.

Пастрняк забросил 32-ю шайбу в текущем турнире и вышел на второе место в гонке снайперов, обогнав Александра ОвечкинаВашингтон», 29) и Тейджа Томпсона («Баффало», 31).

Лидирует в списке с 33 голами форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Также Пастрняк продлил результативную серию (7+1) до 3 матчей.

Всего в 40 играх сезона на его счету 58 (32+26) баллов.

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15 комментариев

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Сергей Кузнецов
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Все это прекрасно, только надо помнить, сколько лет Саше - 37!!!!!! А Коннору и чеху скооько???!! Вот уверен, что и тот, и другой в 37 лет едва 20 шайб за сезон забьют!
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j_jms
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Ответ Saint Jimmy
Мне кажется все болельщики лиги сейчас ждут... ну когда же Бостон поплывёт... Джерси проиграли 6 матчей, Каролина 2 игры проиграла, Торонто - ... вылетит в первом раунде. А Бостон вопреки ВСЕМ прогнозам выигрывает. Не знаю сколько все это будет продолжаться, но пока прёт!! Впереди ещё 42 игры... все самое интересное только начинается!! Паста хорош!! И заслуживает одну из самых больших зарплат в лиге, но мне кажется вопрос не в деньгах, а в том с кем будет дальше играть, Бержи и Крейчи скорее всего закончат, Улмарку без условно нужно будет повышение в зарплате, многие игроки на истекающих контрактах тоже захотят повышение (при условии, что будут выдавать такие результаты). Тут и вопрос, останется ли место под потолком для новых игроков. LET GO BRUINS!!! 🐻🏒
Да нет, хорошо идут, почти как прошлогодняя Флорида. Спокойно и уверенно.
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j_jms
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Ответ АРХАТ
Скорее мы все ждём когда Сиэттл вывалится из кубковой восьмёрки Запада)
это скорей надежда болельщиков Ойлерс, тк бороться с Колорадо и Сент- Луисом за карту... может и не получиться. Им надо в своем дивизионе в тройку попадать.
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VintDV
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Ответ Saint Jimmy
Мне кажется все болельщики лиги сейчас ждут... ну когда же Бостон поплывёт... Джерси проиграли 6 матчей, Каролина 2 игры проиграла, Торонто - ... вылетит в первом раунде. А Бостон вопреки ВСЕМ прогнозам выигрывает. Не знаю сколько все это будет продолжаться, но пока прёт!! Впереди ещё 42 игры... все самое интересное только начинается!! Паста хорош!! И заслуживает одну из самых больших зарплат в лиге, но мне кажется вопрос не в деньгах, а в том с кем будет дальше играть, Бержи и Крейчи скорее всего закончат, Улмарку без условно нужно будет повышение в зарплате, многие игроки на истекающих контрактах тоже захотят повышение (при условии, что будут выдавать такие результаты). Тут и вопрос, останется ли место под потолком для новых игроков. LET GO BRUINS!!! 🐻🏒
Я боюсь Вас ждет судьба Молний, которые совсем недавно так же катком прошлись по регулярке и свипанули в 1/8 от Пушкарей...
Нехорошая аналогия выресовывается.
Хотя может тренерский штаб знает что делает...
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АРХАТ
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Ответ Saint Jimmy
Мне кажется все болельщики лиги сейчас ждут... ну когда же Бостон поплывёт... Джерси проиграли 6 матчей, Каролина 2 игры проиграла, Торонто - ... вылетит в первом раунде. А Бостон вопреки ВСЕМ прогнозам выигрывает. Не знаю сколько все это будет продолжаться, но пока прёт!! Впереди ещё 42 игры... все самое интересное только начинается!! Паста хорош!! И заслуживает одну из самых больших зарплат в лиге, но мне кажется вопрос не в деньгах, а в том с кем будет дальше играть, Бержи и Крейчи скорее всего закончат, Улмарку без условно нужно будет повышение в зарплате, многие игроки на истекающих контрактах тоже захотят повышение (при условии, что будут выдавать такие результаты). Тут и вопрос, останется ли место под потолком для новых игроков. LET GO BRUINS!!! 🐻🏒
Скорее мы все ждём когда Сиэттл вывалится из кубковой восьмёрки Запада)
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VintDV
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Пасте давно пора брать рубеж +50 голов и +100 очков. Если никто не сломает, то должен приодолеть.
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Александр Романов
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Ответ dosatuy
Хотя большинство вообще не верили даже в то что сейчас происходит. Мастерство и опыт как говорится не пропьёшь. Парни решили перед уходом пошуметь)) а может и чашку взять. И это за те копейки, что им сейчас Бостон платит.
Глядя на их кепку , можно вообще не волноваться , в следующем году могут ещё сильней состав набрать
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See what
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Без Остона Мэттьюса непривычно видеть борьбу за Морис Ришар Трофи.
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Mikl_5555
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У утки щедрая душа..
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Serge Vendino
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Ответ Den_94
По ощущениям, на этом сайте ждут летом, когда Бостон поплывёт уже лет 5-6, но они всё ещё на плаву. Респект таким парням©
Гораздо важнее, что Бостон в плове за последние годы только один раз что-то внятное показал. Стабильность в регулярке впечатляет, но это второстепенно.
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Crenk
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Ответ Saint Jimmy
Мне кажется все болельщики лиги сейчас ждут... ну когда же Бостон поплывёт... Джерси проиграли 6 матчей, Каролина 2 игры проиграла, Торонто - ... вылетит в первом раунде. А Бостон вопреки ВСЕМ прогнозам выигрывает. Не знаю сколько все это будет продолжаться, но пока прёт!! Впереди ещё 42 игры... все самое интересное только начинается!! Паста хорош!! И заслуживает одну из самых больших зарплат в лиге, но мне кажется вопрос не в деньгах, а в том с кем будет дальше играть, Бержи и Крейчи скорее всего закончат, Улмарку без условно нужно будет повышение в зарплате, многие игроки на истекающих контрактах тоже захотят повышение (при условии, что будут выдавать такие результаты). Тут и вопрос, останется ли место под потолком для новых игроков. LET GO BRUINS!!! 🐻🏒
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dosatuy
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Ответ Александр Романов
Бостон в этом сезоне может за чашку побороться
Хотя большинство вообще не верили даже в то что сейчас происходит. Мастерство и опыт как говорится не пропьёшь. Парни решили перед уходом пошуметь)) а может и чашку взять. И это за те копейки, что им сейчас Бостон платит.
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Den_94
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Ответ Saint Jimmy
Мне кажется все болельщики лиги сейчас ждут... ну когда же Бостон поплывёт... Джерси проиграли 6 матчей, Каролина 2 игры проиграла, Торонто - ... вылетит в первом раунде. А Бостон вопреки ВСЕМ прогнозам выигрывает. Не знаю сколько все это будет продолжаться, но пока прёт!! Впереди ещё 42 игры... все самое интересное только начинается!! Паста хорош!! И заслуживает одну из самых больших зарплат в лиге, но мне кажется вопрос не в деньгах, а в том с кем будет дальше играть, Бержи и Крейчи скорее всего закончат, Улмарку без условно нужно будет повышение в зарплате, многие игроки на истекающих контрактах тоже захотят повышение (при условии, что будут выдавать такие результаты). Тут и вопрос, останется ли место под потолком для новых игроков. LET GO BRUINS!!! 🐻🏒
По ощущениям, на этом сайте ждут летом, когда Бостон поплывёт уже лет 5-6, но они всё ещё на плаву. Респект таким парням©
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Saint Jimmy
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Мне кажется все болельщики лиги сейчас ждут... ну когда же Бостон поплывёт... Джерси проиграли 6 матчей, Каролина 2 игры проиграла, Торонто - ... вылетит в первом раунде. А Бостон вопреки ВСЕМ прогнозам выигрывает.
Не знаю сколько все это будет продолжаться, но пока прёт!! Впереди ещё 42 игры... все самое интересное только начинается!!
Паста хорош!! И заслуживает одну из самых больших зарплат в лиге, но мне кажется вопрос не в деньгах, а в том с кем будет дальше играть, Бержи и Крейчи скорее всего закончат, Улмарку без условно нужно будет повышение в зарплате, многие игроки на истекающих контрактах тоже захотят повышение (при условии, что будут выдавать такие результаты). Тут и вопрос, останется ли место под потолком для новых игроков.

LET GO BRUINS!!! 🐻🏒
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Александр Романов
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Бостон в этом сезоне может за чашку побороться
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