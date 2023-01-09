Пастрняк сделал хет-трик, забив 32-й гол в сезоне и обогнав Овечкина с Томпсоном. До Макдэвида – 1 шайба

Форвард « » Давид Пастрняк набрал 4 (3+1) очка в матче чемпионата с «Анахаймом» (7:1) и был признан первой звездой.

Чех сделал первый хет-трик в сезоне и 13-й – за карьеру в лиге.

Пастрняк забросил 32-ю шайбу в текущем турнире и вышел на второе место в гонке снайперов, обогнав (« », 29) и Тейджа Томпсона («Баффало», 31).

Лидирует в списке с 33 голами форвард « » Коннор Макдэвид.

Также Пастрняк продлил результативную серию (7+1) до 3 матчей.

Всего в 40 играх сезона на его счету 58 (32+26) баллов.