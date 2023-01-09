Овечкин против «Коламбуса»: 2-й матч без очков, 5 бросков, 4 хита за 19:46

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче чемпионата с «Коламбусом» (1:0).

Россиянин не набрал очков во второй игре подряд. До этого у него была 4-матчевая голевая серия с 7 шайбами.

В 43 играх сезона на счету Овечкина 48 (29+19) баллов.

Сегодня за 19:46 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (4:00 – в большинстве) – у нападающего 5 бросков в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «0».