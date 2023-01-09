Овечкин против «Коламбуса»: 2-й матч без очков, 5 бросков, 4 хита за 19:46

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:0).

Россиянин не набрал очков во второй игре подряд. До этого у него была 4-матчевая голевая серия с 7 шайбами.

В 43 играх сезона на счету Овечкина 48 (29+19) баллов.

Сегодня за 19:46 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (4:00 – в большинстве) – у нападающего 5 бросков в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «0».

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6 комментариев

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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Евгений Норин
Ну, в общем, норм, и не страшно. Броски есть, хиты хитует, команда выиграла, а задел на сорокет в сезоне пока отличный, и даже на полтинник реальный.
На какой полтинник 🤣
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Пилипенко Дмитрий
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Спасибо Рождеству ! Я загадал желание, Авечкин больше не забьет !
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Den_94
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В стату Овечкина за матч надо добавлять количество побитых рекордов
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Великий Кукурузо
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...200 плевков,50 сморканий,30 пуков😬
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крок 58
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Надо что бы Уилсон быстрее в себя пришёл-половчее будет получаться
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Евгений Норин
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Ну, в общем, норм, и не страшно. Броски есть, хиты хитует, команда выиграла, а задел на сорокет в сезоне пока отличный, и даже на полтинник реальный.
+1
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