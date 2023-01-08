Пастрняк делит с Овечкиным 3-е место в гонке снайперов НХЛ. У обоих по 29 шайб, у Макдэвида – 33, у Томпсона – 31

Теги рейтинги Баффало Бостон Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Тейдж Томпсон Хоккей

Давид Пастрняк делит с Александром Овечкиным 3-е место в гонке снайперов НХЛ.

Чешский форвард «Бостона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2). У него 29 шайб в 39 играх. 

Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с Александром Овечкиным из «Вашингтона» (29 шайб в 42 играх). 

Лидирует Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (33 шайбы в 41 матче). На втором месте идет Тейдж Томпсон из «Баффало» (31 шайба в 37 играх). 

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6 комментариев

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e1ther - e1ther
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Ну теперь Балабанов должен писать,он сравнялся со вторым снайпером в истории лиги,в данном сезоне)))
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Вадим Скорин
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Напомнило сезон 2019/20, когда Пастрняк и Овечкин разделили первое место за Ришар. Но в этом сезоне веселее будет, рядом Макдэвид и Томпсон. Но я за повтор 19 - 20 гг. сезона.
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Дима Миронов
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Вперёд за вторым Ришаром
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Кино Музыка
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Пусть делит, не жалко. Мы играем по-крупному)
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Zomourning33
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Казалось, что у Мака солидный задел по шайбам, а ему в спину дышат и вот вот догонят, а то и обойдут.
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Ферзь на р1
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В этом сезоне плотная гонка за Ришар
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