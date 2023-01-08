Пастрняк делит с Овечкиным 3-е место в гонке снайперов НХЛ. У обоих по 29 шайб, у Макдэвида – 33, у Томпсона – 31
Давид Пастрняк делит с Александром Овечкиным 3-е место в гонке снайперов НХЛ.
Чешский форвард «Бостона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2). У него 29 шайб в 39 играх.
Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с Александром Овечкиным из «Вашингтона» (29 шайб в 42 играх).
Лидирует Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (33 шайбы в 41 матче). На втором месте идет Тейдж Томпсон из «Баффало» (31 шайба в 37 играх).
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