Пастрняк делит с Овечкиным 3-е место в гонке снайперов НХЛ. У обоих по 29 шайб, у Макдэвида – 33, у Томпсона – 31

Давид Пастрняк делит с Александром Овечкиным 3-е место в гонке снайперов .

Чешский форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2). У него 29 шайб в 39 играх.

Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с из « » (29 шайб в 42 играх).

Лидирует Коннор Макдэвид из « » (33 шайбы в 41 матче). На втором месте идет Тейдж Томпсон из «Баффало» (31 шайба в 37 играх).