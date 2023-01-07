Даниил Тарасов: «Овечкин проезжал и в шутку сказал, мол, сейчас еще забью. В НХЛ хоккеисты достаточно открыты, психологически воздействуют друг на друга»

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ ТАСС Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Даниил Тарасов рассказал о том, как Александр Овечкин пытался психологически воздействовать на него.

«В прошлом году играли против «Вашингтона». Это была моя вторая игра в НХЛ.

Когда [Александр] Овечкин забил мне и была рекламная пауза, я поехал к своей скамейке попить воды.

В этот момент он проезжал и так в шутку сказал, что, мол, сейчас еще одну забью. Я ответил, что нет, но в итоге вроде он не забил.

Здесь во время игр все хоккеисты достаточно открыты, большинство игроков разговаривают между собой, когда проезжают мимо, психологически воздействуют друг на друга. Это в порядке вещей. За этим ничего серьезного не стоит», – сказал вратарь «Коламбуса».

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