Даниил Тарасов: «Овечкин проезжал и в шутку сказал, мол, сейчас еще забью. В НХЛ хоккеисты достаточно открыты, психологически воздействуют друг на друга»

рассказал о том, как пытался психологически воздействовать на него.

«В прошлом году играли против « ». Это была моя вторая игра в .

Когда [Александр] Овечкин забил мне и была рекламная пауза, я поехал к своей скамейке попить воды.

В этот момент он проезжал и так в шутку сказал, что, мол, сейчас еще одну забью. Я ответил, что нет, но в итоге вроде он не забил.

Здесь во время игр все хоккеисты достаточно открыты, большинство игроков разговаривают между собой, когда проезжают мимо, психологически воздействуют друг на друга. Это в порядке вещей. За этим ничего серьезного не стоит», – сказал вратарь « ».