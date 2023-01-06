обсыпал ледяной крошкой журналистку Эмили Каплан.

Журналистка ESPN начала флеш-интервью с во время разминки перед стартом матча между «Коламбусом» и « » (2:6).

В этот момент Кузнецов затормозил перед ними, в результате чего практически вся ледяная стружка попала на Эмили Каплан.

«Это Кузи», – сказала Эмили и продолжила разговор с Александром, который немного сдерживал улыбку и назвал Евгения идиотом.