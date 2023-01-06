Кузнецов обсыпал ледяной крошкой журналистку ESPN во время интервью Овечкина. Александр назвал Евгения идиотом

Теги Вашингтон Александр Овечкин телевидение НХЛ Евгений Кузнецов ESPN Хоккей

Евгений Кузнецов обсыпал ледяной крошкой журналистку Эмили Каплан.

Журналистка ESPN начала флеш-интервью с Александром Овечкиным во время разминки перед стартом матча между «Коламбусом» и «Вашингтоном» (2:6).

В этот момент Кузнецов затормозил перед ними, в результате чего практически вся ледяная стружка попала на Эмили Каплан.

«Это Кузи», – сказала Эмили и продолжила разговор с Александром, который немного сдерживал улыбку и назвал Евгения идиотом.

10 комментариев

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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Она тоже русскоговорящая так что понимает прекрасно эти шутки
При чём тут язык вообще?
Только русскоязычные по приколу снегом в лицо наваливают?
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Spaten
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«А ведь мог бы и полоснуть!»
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Алекс Клиторман
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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Ну с того что она приехала из СССР Это уже обсуждали несколько раз
Не придумывай. Она родилась в США. Родителей зовут Дэйв и Наоми.
p. s. Эмили из СССР... Однако 🤔🤔🤔
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Ответ Алекс Клиторман
С чего бы она русскоговорящая?
Ну с того что она приехала из СССР
Это уже обсуждали несколько раз
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Леопардыш
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«Сомообладание»
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Алекс Клиторман
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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Она тоже русскоговорящая так что понимает прекрасно эти шутки
С чего бы она русскоговорящая?
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Fred Lemuer
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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Она тоже русскоговорящая так что понимает прекрасно эти шутки
С чего это? По фамилии не скажешь.
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Она тоже русскоговорящая так что понимает прекрасно эти шутки
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Direct free kick
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Эта Каплан бы не промахнулась...
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Алекс Клиторман
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Овечкин, однако, долго в себя приходил после такого перфоманса от Кузи 🤣🤣🤣
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