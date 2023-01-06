Кузнецов обсыпал ледяной крошкой журналистку ESPN во время интервью Овечкина. Александр назвал Евгения идиотом
Евгений Кузнецов обсыпал ледяной крошкой журналистку Эмили Каплан.
Журналистка ESPN начала флеш-интервью с Александром Овечкиным во время разминки перед стартом матча между «Коламбусом» и «Вашингтоном» (2:6).
В этот момент Кузнецов затормозил перед ними, в результате чего практически вся ледяная стружка попала на Эмили Каплан.
«Это Кузи», – сказала Эмили и продолжила разговор с Александром, который немного сдерживал улыбку и назвал Евгения идиотом.
Только русскоязычные по приколу снегом в лицо наваливают?
p. s. Эмили из СССР... Однако 🤔🤔🤔
Это уже обсуждали несколько раз