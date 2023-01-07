Уилсон о лучшем русском игроке в истории: «Федоров, из действующих – Овечкин. Александр сможет играть еще 5 лет, ему не составит труда стать первым по голам в НХЛ»
Скотт Уилсон ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в истории.
– Кто, на ваш взгляд, лучший русский игрок в истории?
– Даже не знаю. Наверное, выделю того, кто уже закончил играть – Сергея Федорова, который очень крут. Мой отец был большим поклонником его игры. Я и сам следил за ним, будучи юным.
Из действующих игроков, пожалуй, Овечкин. Его просто не остановить.
Думаю, да, конечно, он сможет побить рекорд Гретцки. Сколько ему, 37?
Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять, поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ, – сказал нападающий «Витязя» и обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
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