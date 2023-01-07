Уилсон о лучшем русском игроке в истории: «Федоров, из действующих – Овечкин. Александр сможет играть еще 5 лет, ему не составит труда стать первым по голам в НХЛ»

Теги Витязь Вашингтон Александр Овечкин Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Скотт Уилсон Хоккей

Скотт Уилсон ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в истории.

– Кто, на ваш взгляд, лучший русский игрок в истории?

– Даже не знаю. Наверное, выделю того, кто уже закончил играть – Сергея Федорова, который очень крут. Мой отец был большим поклонником его игры. Я и сам следил за ним, будучи юным.

Из действующих игроков, пожалуй, Овечкин. Его просто не остановить.

Думаю, да, конечно, он сможет побить рекорд Гретцки. Сколько ему, 37?

Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять, поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ, – сказал нападающий «Витязя» и обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

7 комментариев

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Хаскерс
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Фигасе, думаю, Вилсон на трейде что ли или заканчивает, чтобы такую ересь при живом то Боге в команде нести? Ааа, это не та бабка! (с)
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Splin
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Ответ Orion_17
я думаю даже не просто русский или советский, а НХЛ-ский родом из России
Ок, тогда наверно Якушев🤔🤔🤔
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Orion_17
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Ответ Splin
Федоров, скорее , лучший универсал в истории хоккея. Но не лучший русскмй в истории, или советские отдельно тут?
я думаю даже не просто русский или советский, а НХЛ-ский родом из России
+3
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+3
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цэсемьэр
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конечно же Фёдоров - человек, который умел на льду ВСЕ
+5
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+5
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Splin
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Федоров, скорее , лучший универсал в истории хоккея. Но не лучший русскмй в истории, или советские отдельно тут?
0
-4
-4
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vesh
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подумал, что Уилсон совсем башку отбил себе, что не знает сколько лет Овечкину. оказалось, что это другой Уилсон.
+19
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+19
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Крошка картошка
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Уилсон, ты забыл, какой русский тебе КС принёс?)
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-8
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