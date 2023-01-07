Уилсон о лучшем русском игроке в истории: «Федоров, из действующих – Овечкин. Александр сможет играть еще 5 лет, ему не составит труда стать первым по голам в НХЛ»

ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в истории.

– Кто, на ваш взгляд, лучший русский игрок в истории?

– Даже не знаю. Наверное, выделю того, кто уже закончил играть – , который очень крут. Мой отец был большим поклонником его игры. Я и сам следил за ним, будучи юным.

Из действующих игроков, пожалуй, . Его просто не остановить.

Думаю, да, конечно, он сможет побить рекорд Гретцки. Сколько ему, 37?

Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять, поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в , – сказал нападающий « » и обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».