Козлов о том, почему «Салават» играет от обороны: «У нас нет легионеров. Исходим из физики и того, что есть. Выигрывает тот, кто меньше пропустит»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (2:0).
– Напряженный матч был. «Металлург» на данный момент – лидер конференции, они хорошо играют. И мы, и они не так хорошо двигались, много сил оставили в предыдущих матчах. В таких играх разницу делают нюансы в обороне и вратари. Кареев – молодец, отлично держал ворота.
– Сучкова сегодня не менял Кузьмин. Больше доверяете молодому форварду?
– Егор уже пару игр до конца был на льду, его Глеб не менял. Это была важная шайба, он молодец.
– Почему поменяли Кузьмина на Аймурзина в третьем звене?
– Решил поставить Алалыкина в центр, Кузьмина – в край. С Алалыкиным эта тройка стала сильнее.
– Варлов часто бросает по воротам. Это тренерская установка?
– Мы говорим, чтобы защитники хорошо двигались. Не только он делает хорошую работу, все неплохо доставляют шайбу на пятак.
– Молодые хоккеисты часто зарабатывают на себе удаления. Как оцените их заслуги?
– Они быстрые, энергичные, задорные, поэтому защитники соперника ошибаются. Это командная заслуга, не только их работа. Отлично парни измотали соперника.
– Почему нынешний «Салават Юлаев» играет от обороны?
– У нас нет легионеров. Мы исходим из физики и того, что есть. Матчи выигрывает тот, кто меньше пропустит, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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