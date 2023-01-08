Козлов о том, почему «Салават» играет от обороны: «У нас нет легионеров. Исходим из физики и того, что есть. Выигрывает тот, кто меньше пропустит»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Виктор Козлов КХЛ Андрей Кареев Глеб Кузьмин Данил Алалыкин Егор Сучков Сергей Варлов Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (2:0).

– Напряженный матч был. «Металлург» на данный момент – лидер конференции, они хорошо играют. И мы, и они не так хорошо двигались, много сил оставили в предыдущих матчах. В таких играх разницу делают нюансы в обороне и вратари. Кареев – молодец, отлично держал ворота.

Сучкова сегодня не менял Кузьмин. Больше доверяете молодому форварду?

– Егор уже пару игр до конца был на льду, его Глеб не менял. Это была важная шайба, он молодец.

– Почему поменяли Кузьмина на Аймурзина в третьем звене?

– Решил поставить Алалыкина в центр, Кузьмина – в край. С Алалыкиным эта тройка стала сильнее.

– Варлов часто бросает по воротам. Это тренерская установка?

– Мы говорим, чтобы защитники хорошо двигались. Не только он делает хорошую работу, все неплохо доставляют шайбу на пятак.

– Молодые хоккеисты часто зарабатывают на себе удаления. Как оцените их заслуги?

– Они быстрые, энергичные, задорные, поэтому защитники соперника ошибаются. Это командная заслуга, не только их работа. Отлично парни измотали соперника.

– Почему нынешний «Салават Юлаев» играет от обороны?

– У нас нет легионеров. Мы исходим из физики и того, что есть. Матчи выигрывает тот, кто меньше пропустит, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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3 комментария

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strash
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Ответ Ачиваков Марат
Виктор Николаевич и весь тренерский штаб честь вам и хвала зато, что вы творите в хорошем смысле слова с командой, где молодежь растет в мастерстве прямо от матча к матчу. Я думаю, что каждый болельщик приятно удивлен и с наслаждением смотрит на это преображение нашего клуба. Спасибо Вам за самоотверженную игру и новых побед!
Как ты быстро переобуваешься ))))) твой же комментарий "Скажите честно Виктор Николаевич: " Команда просто катала вату была такая установка". Когда команда играет видно с первых минут по ресунку игры. Сдали игру, хотя, кто в этом признается. Как может команда претендующая на медали проигрывать всем, кто ели ели набирает очки."
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Ачиваков Марат
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Виктор Николаевич и весь тренерский штаб честь вам и хвала зато, что вы творите в хорошем смысле слова с командой, где молодежь растет в мастерстве прямо от матча к матчу. Я думаю, что каждый болельщик приятно удивлен и с наслаждением смотрит на это преображение нашего клуба. Спасибо Вам за самоотверженную игру и новых побед!
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+3
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Рамис Зарипов
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Красава Витя !!!
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