Воробьев о самочувствии Кошечкина: «Подотпустило немножко. Не так плохо, как мы думали»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг травмы Илья Воробьев Василий Кошечкин КХЛ Павел Акользин Семен Кошелев Хоккей

Илья Воробьев подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:2).

«Плотная игра. К сожалению, когда не забиваешь ни одного гола, выиграть невозможно. Они свои шансы использовали, мы нет.

Были моменты в большинстве, смотрелось неплохо, но, увы, результата это не дало.

Как себя чувствует Василий Кошечкин? Подотпустило немножко. Не так плохо, как мы думали. Посмотрим, насколько долго продлится восстановление.

Замена Акользина на Кошелева? Хотели, чтобы Семен сыграл, плюс у нас есть определенная ротация», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» проиграл всухую впервые в сезоне

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