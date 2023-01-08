Воробьев о самочувствии Кошечкина: «Подотпустило немножко. Не так плохо, как мы думали»

подвел итоги матча с « » (0:2).

«Плотная игра. К сожалению, когда не забиваешь ни одного гола, выиграть невозможно. Они свои шансы использовали, мы нет.

Были моменты в большинстве, смотрелось неплохо, но, увы, результата это не дало.

Как себя чувствует ? Подотпустило немножко. Не так плохо, как мы думали. Посмотрим, насколько долго продлится восстановление.

Замена Акользина на ? Хотели, чтобы Семен сыграл, плюс у нас есть определенная ротация», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» проиграл всухую впервые в сезоне