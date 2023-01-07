Алексей Ковалев: «Панарин играет не с теми, кто сильно помогает ему, в отличие от Овечкина. Артемий делает больше работы, чем обычная звезда»
Алексей Ковалев поразмышлял на тему лидерства и игровых навыков Артемия Панарина.
– Жаль, что у Панарина не самые сильные партнеры в клубной тройке. Он мог бы играть еще лучше.
– Я говорил об этом Артемию, и эту тему многие обсуждают. Видно, что с лучшими игроками «Рейнджерс» он выходит только в большинстве.
С другой стороны, я говорил Теме еще в прошлом году: «У тебя с этими партнерами по тройке есть возможность взять игру на себя и показать, кто лидер».
Панарин в прошлом году концовку чемпионата и плей-офф играл травмированным, поэтому ему было тяжело это делать. Но в этом сезоне видно, что он больше берет игру на себя. Конечно, он небольшого роста, не такой быстрый. Но у него есть другие способности.
Помню, еще когда я играл – труднее всего приходилось с невысокими резкими техничными соперниками. Вот у Артемия есть такое.
Он стягивает на себя чужих игроков и хорошо видит площадку, отдавая пас. Он читает игру на два хода вперед. Эти лидерские качества в нем просматриваются.
Конечно, Крайдера и Зибанежада будут держать вместе в первом звене, потому что у них есть сыгранность. Если поставить к ним Панарина, то разобьются все остальные пятерки, и на одном звене далеко не уедешь.
Панарин же сейчас играет в полную мощь, и его можно поставить с любыми игроками – он их сделает сильнее.
Если сравнить с Овечкиным, то Саня играет с партнерами, которые могут для него создать момент и вывести на ударную позицию. Панарин же выступает в тройке не с теми, кто сильно помогает ему.
При этом он не может взять всю игру на себя, иначе под него подстроятся и быстро закроют. Поэтому он раздает много передач и делает больше работы, чем обычная звезда при сильных партнерах, – сказал бывший нападающий «Рейнджерс».
Там и Орлов, и Манта, и Густафссон, и Хэтауэй влияют на результат