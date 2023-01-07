Алексей Ковалев: «Панарин играет не с теми, кто сильно помогает ему, в отличие от Овечкина. Артемий делает больше работы, чем обычная звезда»

Теги Рейнджерс Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин НХЛ Крис Крайдер Артемий Панарин Мика Зибанежад Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев поразмышлял на тему лидерства и игровых навыков Артемия Панарина.

– Жаль, что у Панарина не самые сильные партнеры в клубной тройке. Он мог бы играть еще лучше.

– Я говорил об этом Артемию, и эту тему многие обсуждают. Видно, что с лучшими игроками «Рейнджерс» он выходит только в большинстве.

С другой стороны, я говорил Теме еще в прошлом году: «У тебя с этими партнерами по тройке есть возможность взять игру на себя и показать, кто лидер».

Панарин в прошлом году концовку чемпионата и плей-офф играл травмированным, поэтому ему было тяжело это делать. Но в этом сезоне видно, что он больше берет игру на себя. Конечно, он небольшого роста, не такой быстрый. Но у него есть другие способности.

Помню, еще когда я играл – труднее всего приходилось с невысокими резкими техничными соперниками. Вот у Артемия есть такое.

Он стягивает на себя чужих игроков и хорошо видит площадку, отдавая пас. Он читает игру на два хода вперед. Эти лидерские качества в нем просматриваются.

Конечно, Крайдера и Зибанежада будут держать вместе в первом звене, потому что у них есть сыгранность. Если поставить к ним Панарина, то разобьются все остальные пятерки, и на одном звене далеко не уедешь.

Панарин же сейчас играет в полную мощь, и его можно поставить с любыми игроками – он их сделает сильнее.

Если сравнить с Овечкиным, то Саня играет с партнерами, которые могут для него создать момент и вывести на ударную позицию. Панарин же выступает в тройке не с теми, кто сильно помогает ему.

При этом он не может взять всю игру на себя, иначе под него подстроятся и быстро закроют. Поэтому он раздает много передач и делает больше работы, чем обычная звезда при сильных партнерах, – сказал бывший нападающий «Рейнджерс».

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12 комментариев

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e1ther - e1ther
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А про маленького Кучерова ни слова?)ну прости, Лёш,ты не угадал))
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37old
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Панарину и нет необходимости играть с Зибанежадом (оба любят с шайбой возиться, только мешают друг другу). У него сейчас хороший двусторонний, трудолюбивый центр, который и отдать может, и бросить, и замкнуть. Им резкий леворукий правый край нужен с большим объемом движения и с хорошим броском в касание.
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vlad_kuz
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Ответ AIBOLIT66
Неписаное правило, сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя...
Здесь не о том речь, ИМЯ есть у всех, и у Ковалева тоже.
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Kolyamba39
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Ответ vlad_kuz
Кто-то поймал пьяного Ковалева?)))
да вполне норм мнение, а много его потому что один Алекс догнал другого по количеству матчей)
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AIBOLIT66
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он хотел бы иметь партнёров на площадке как у Путина? так они заняты...
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vlad_kuz
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Ковалеву больше не наливать!))
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AIBOLIT66
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Неписаное правило, сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя...
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vlad_kuz
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Кто-то поймал пьяного Ковалева?)))
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Дима Миронов
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Ответ Крошка картошка
О да, Строум, Шири и Кузя, играющий по праздникам, просто мечта, а не партнёры
Я бы посмотрел Кузю с Артемием в одном звене)
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Crenk
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Ответ Крошка картошка
О да, Строум, Шири и Кузя, играющий по праздникам, просто мечта, а не партнёры
Кэпиталз в целом как команда играют Отлично
Там и Орлов, и Манта, и Густафссон, и Хэтауэй влияют на результат
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Ковид 07.10.52
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Как-то не патриотично сравнивать путинтимовскую звезду с либералом...которому рот заткнули .....
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Крошка картошка
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О да, Строум, Шири и Кузя, играющий по праздникам, просто мечта, а не партнёры
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