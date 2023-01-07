Алексей Ковалев: «Панарин играет не с теми, кто сильно помогает ему, в отличие от Овечкина. Артемий делает больше работы, чем обычная звезда»

поразмышлял на тему лидерства и игровых навыков .

– Жаль, что у Панарина не самые сильные партнеры в клубной тройке. Он мог бы играть еще лучше.

– Я говорил об этом Артемию, и эту тему многие обсуждают. Видно, что с лучшими игроками « » он выходит только в большинстве.

С другой стороны, я говорил Теме еще в прошлом году: «У тебя с этими партнерами по тройке есть возможность взять игру на себя и показать, кто лидер».

Панарин в прошлом году концовку чемпионата и плей-офф играл травмированным, поэтому ему было тяжело это делать. Но в этом сезоне видно, что он больше берет игру на себя. Конечно, он небольшого роста, не такой быстрый. Но у него есть другие способности.

Помню, еще когда я играл – труднее всего приходилось с невысокими резкими техничными соперниками. Вот у Артемия есть такое.

Он стягивает на себя чужих игроков и хорошо видит площадку, отдавая пас. Он читает игру на два хода вперед. Эти лидерские качества в нем просматриваются.

Конечно, Крайдера и Зибанежада будут держать вместе в первом звене, потому что у них есть сыгранность. Если поставить к ним Панарина, то разобьются все остальные пятерки, и на одном звене далеко не уедешь.

Панарин же сейчас играет в полную мощь, и его можно поставить с любыми игроками – он их сделает сильнее.

Если сравнить с Овечкиным, то Саня играет с партнерами, которые могут для него создать момент и вывести на ударную позицию. Панарин же выступает в тройке не с теми, кто сильно помогает ему.

При этом он не может взять всю игру на себя, иначе под него подстроятся и быстро закроют. Поэтому он раздает много передач и делает больше работы, чем обычная звезда при сильных партнерах, – сказал бывший нападающий «Рейнджерс».