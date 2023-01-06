Плющев о словах Тардифа про Россию на ЧМ: «Визжать и прыгать нет смысла, принимать решение будем не мы»
Владимир Плющев прокомментировал слова президента ИИХФ касательно возвращения России на ЧМ.
Ранее Люк Тардиф сообщил, что решение об участии России на чемпионатах мира примут в конце мая.
«Если президент ИИХФ заявляет, что вопрос будет рассмотрен – хорошо. Относимся к этому положительно.
Если учитывать заявление американцев о необходимости вернуть российских спортсменов на следующую Олимпиаду – может, идут подвижки. Без России тяжело.
Визжать и прыгать нет смысла, принимать решение будем не мы. Но как факт – это положительная история», – заявил заслуженный тренер России.
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