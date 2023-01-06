Плющев о словах Тардифа про Россию на ЧМ: «Визжать и прыгать нет смысла, принимать решение будем не мы»

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Владимир Плющев прокомментировал слова президента ИИХФ касательно возвращения России на ЧМ.

Ранее Люк Тардиф сообщил, что решение об участии России на чемпионатах мира примут в конце мая.

«Если президент ИИХФ заявляет, что вопрос будет рассмотрен – хорошо. Относимся к этому положительно.

Если учитывать заявление американцев о необходимости вернуть российских спортсменов на следующую Олимпиаду – может, идут подвижки. Без России тяжело.

Визжать и прыгать нет смысла, принимать решение будем не мы. Но как факт – это положительная история», – заявил заслуженный тренер России.

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