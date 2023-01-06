Быков об МЧМ в Новосибирске: «ИИХФ слишком зависима, чтобы принимать такие решения. Сегодня говорят одно, а завтра делают, как им посоветуют хозяева»

Теги ИИХФ молодежная сборная России Вячеслав Быков молодежный чемпионат мира Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, что ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске.

Президент организации Люк Тардиф сообщил, что конгресс решит на следующей встрече, возможно ли снова организовать проведение турнира в России.

«Поживем – увидим. Слишком они зависимы в ИИХФ, чтобы принимать такие судьбоносные решения. Сегодня говорят одно, а завтра делают, как им посоветуют хозяева.

Поэтому не будем гадать, подождем их решения. А до этого стоит самим подумать, как дальше развивать наш хоккей», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mi4eL
Спонсоры... Кто платит тот и решает что делать. Ты же не думаешь что ИИХФ независимая самодостаточная организация ?)
Спонсоры решают что делать ? 🤣🤣🤣 ты откуда ? Спонсоры в такой организации это реклама
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarumian
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После таких слов шансы повышаются. Дятел. А потом ноют, что "кругом враги".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AndrewNikitin
Вячеслав а как насчёт уехать из вражеской Швейцарии и пожить например в Омске? Хватит пересиливать себя и жить в логове врага Возвращайтесь🙌🏻
Быков удивительный совок, окопавшийся на западе.. Вернулся бы и брызгал слюной здесь!. Тут ему самое место, примут с ликованием хоть тренером, хоть в Госдуму!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mi4eL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Дольский
А какие у них хозяева? Есть у них имена может, фамилии этих хозяев? Бумаги, договора, которые это доказывают?
Спонсоры... Кто платит тот и решает что делать. Ты же не думаешь что ИИХФ независимая самодостаточная организация ?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентина Николаевна
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
хозяева из Швейцарии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AndrewNikitin
Вячеслав а как насчёт уехать из вражеской Швейцарии и пожить например в Омске? Хватит пересиливать себя и жить в логове врага Возвращайтесь🙌🏻
Хозяева ещё и «советуют», а не говорят что делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему одни люди привыкли, что если у них есть хозяева, то значит они есть у всех. Хозяева это когда ты идёшь куда то, не зная зачем и не зная для чего
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А какие у них хозяева? Есть у них имена может, фамилии этих хозяев? Бумаги, договора, которые это доказывают?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AndrewNikitin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вячеслав а как насчёт уехать из вражеской Швейцарии и пожить например в Омске?
Хватит пересиливать себя и жить в логове врага
Возвращайтесь🙌🏻
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий