Быков об МЧМ в Новосибирске: «ИИХФ слишком зависима, чтобы принимать такие решения. Сегодня говорят одно, а завтра делают, как им посоветуют хозяева»
Вячеслав Быков высказался о том, что ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске.
Президент организации Люк Тардиф сообщил, что конгресс решит на следующей встрече, возможно ли снова организовать проведение турнира в России.
«Поживем – увидим. Слишком они зависимы в ИИХФ, чтобы принимать такие судьбоносные решения. Сегодня говорят одно, а завтра делают, как им посоветуют хозяева.
Поэтому не будем гадать, подождем их решения. А до этого стоит самим подумать, как дальше развивать наш хоккей», – заявил бывший главный тренер сборной России.
Хватит пересиливать себя и жить в логове врага
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