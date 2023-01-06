Быков об МЧМ в Новосибирске: «ИИХФ слишком зависима, чтобы принимать такие решения. Сегодня говорят одно, а завтра делают, как им посоветуют хозяева»

высказался о том, что ИИХФ рассмотрит возможность проведения в Новосибирске.

Президент организации Люк Тардиф сообщил, что конгресс решит на следующей встрече, возможно ли снова организовать проведение турнира в России.

«Поживем – увидим. Слишком они зависимы в , чтобы принимать такие судьбоносные решения. Сегодня говорят одно, а завтра делают, как им посоветуют хозяева.

Поэтому не будем гадать, подождем их решения. А до этого стоит самим подумать, как дальше развивать наш хоккей», – заявил бывший главный тренер сборной России.