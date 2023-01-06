Депутат Дмитрий Свищев высказался касательно возможного возвращения России на ЧМ.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии России и Беларуси на чемпионатах мира примут в конце мая.

«Мы все очень надеемся на то, что ИИХФ примет правильное решение и допустит наших и белорусских спортсменов до участия в чемпионатах мира. Без россиян вообще сложно представлять такие турниры, а в хоккее – тем более.

Ситуация такова, что все международные спортивные независимые организации на самом деле подвержены давлению со стороны и, конечно, глобальных спонсоров, представляющих коллективный запад. Поэтому, к сожалению, мои ожидания не такие радужные, как могли бы быть. Конечно, мы мечтаем болеть за наших ребят, но сложностей по пути будет много.

Надо отдать должное нашей федерации хоккея. Я знаю, что руководство не перестает вести переговоры с ИИХФ, они постоянно в диалоге, постоянно пытаются найти компромисс в вопросе допуска наших спортсменов. Остается надеяться, что конгресс ИИХФ будет справедлив по отношению к нашим хоккеистам.

Мне кажется, международной федерации нужно учиться у . Там россияне играют, хорошо играют. Многие из них – звезды, которые приносят славу своим клубам, удовольствие болельщикам, а хозяевам и самой лиге – деньги», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.