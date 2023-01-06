Депутат Свищев: «ИИХФ нужно учиться у НХЛ. Там россияне играют, многие из них – звезды, которые приносят деньги лиге»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею НХЛ МОК Государственная дума ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика Матч ТВ деньги Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался касательно возможного возвращения России на ЧМ.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии России и Беларуси на чемпионатах мира примут в конце мая.

«Мы все очень надеемся на то, что ИИХФ примет правильное решение и допустит наших и белорусских спортсменов до участия в чемпионатах мира. Без россиян вообще сложно представлять такие турниры, а в хоккее – тем более.

Ситуация такова, что все международные спортивные независимые организации на самом деле подвержены давлению со стороны МОК и, конечно, глобальных спонсоров, представляющих коллективный запад. Поэтому, к сожалению, мои ожидания не такие радужные, как могли бы быть. Конечно, мы мечтаем болеть за наших ребят, но сложностей по пути будет много.

Надо отдать должное нашей федерации хоккея. Я знаю, что руководство не перестает вести переговоры с ИИХФ, они постоянно в диалоге, постоянно пытаются найти компромисс в вопросе допуска наших спортсменов. Остается надеяться, что конгресс ИИХФ будет справедлив по отношению к нашим хоккеистам.

Мне кажется, международной федерации нужно учиться у НХЛ. Там россияне играют, хорошо играют. Многие из них – звезды, которые приносят славу своим клубам, удовольствие болельщикам, а хозяевам и самой лиге – деньги», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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3 комментария

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Призрачный Го
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«мои ожидания не такие радужные, как могли бы быть»
Вполне объективно оценивает реальность, но реагировать все будут на фразу, вынесенную в заголовок.
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Bashibuzuck
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Вот меня реально поражает другое, этот чувак начальник Комитета по спорту, или чето типа этого, и нифига в этом не сечет, помнится Дегтярев был, тоже вроде начальником Комитета по спорту, та же история, никогда не забуду как он в записи финал хоккейного МЧМ-2011 посмотрел и кинулся всех поздравлять😁, то, что на льду написано 2011,а за наших бегает Панарин, его вообще не смутило. Н-непрофессионализм
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Харламов Никита
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Так НХЛ это КОММЕРЧЕСКАЯ организация, а ИИХФ по сути своей ОБЩЕСТВЕННАЯ организация ;)
Господину Свищеву прежде чем рот открывать - НАДО УЧИТЬ МАТЧАСТЬ 🙏
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