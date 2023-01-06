Президент ИИХФ: «Конгресс в мае решит, выполнены ли условия для реинтеграции команд из России и Беларуси»

Президент ИИХФ высказался касательно возможного возвращения России на международные турниры.

«ИИХФ рассмотрит возвращение России? Как и каждый конгресс, каждый год.

Конгресс ИИХФ в мае решит, выполнены ли условия для реинтеграции команд из России и Беларуси», – сказал Люк Тардиф.

Конгресс пройдет в Финляндии в конце мая.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая