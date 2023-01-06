Президент ИИХФ: «Конгресс в мае решит, выполнены ли условия для реинтеграции команд из России и Беларуси»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России Сборная Беларуси по хоккею молодежная сборная Беларуси Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ высказался касательно возможного возвращения России на международные турниры.

«ИИХФ рассмотрит возвращение России? Как и каждый конгресс, каждый год.

Конгресс ИИХФ в мае решит, выполнены ли условия для реинтеграции команд из России и Беларуси», – сказал Люк Тардиф.

Конгресс пройдет в Финляндии в конце мая.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая

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4 комментария

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dk99
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Если бы конгресс проходил в Пекине, шансов на положительное решение, было бы больше)
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And-Rover
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Что за условия? Вам деньги что ли нужны, как ПАСЕ, ЕСПЧ, Евровидению?
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Дядя Федор Макларен
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Можно уже сейчас ставить хату на то, что условия выполнены не будут конечно же
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Марс Досоев
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К сожалению не, как его там- Тардифф и ИИХФ решат, а итог СВО на Украине
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