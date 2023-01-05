Сергей Светлов: «У Мичкова большое будущее, но все зависит от него»

считает, что у большое будущее в хоккее.

В четверг « » уступил ЦСКА (0:2). Мичков провел за клуб шесть матчей в и забросил две шайбы.

«Быстрая, интересная игра. Тяжелый второй период, немного подсели и не имели времени вовремя проводить смены. У Мичкова есть мастерство выполнения бросков. К сожалению, ему не удалось реализовать буллит в третьем периоде.

У него было желание победить, играть. В том числе он заблокировал несколько бросков, шайба после одного из таких бросков попала в незащищенное место. Матвей действовал самоотверженно. Он имеет большое будущее, но все зависит от него», – сказал Светлов журналистам.