Сергей Светлов: «У Мичкова большое будущее, но все зависит от него»

Теги КХЛ Сергей Светлов Сочи Матвей Мичков Хоккей

Сергей Светлов считает, что у Матвея Мичкова большое будущее в хоккее.

В четверг «Сочи» уступил ЦСКА (0:2). Мичков провел за клуб шесть матчей в КХЛ и забросил две шайбы.

«Быстрая, интересная игра. Тяжелый второй период, немного подсели и не имели времени вовремя проводить смены. У Мичкова есть мастерство выполнения бросков. К сожалению, ему не удалось реализовать буллит в третьем периоде.

У него было желание победить, играть. В том числе он заблокировал несколько бросков, шайба после одного из таких бросков попала в незащищенное место. Матвей действовал самоотверженно. Он имеет большое будущее, но все зависит от него», – сказал Светлов журналистам.

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