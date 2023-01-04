Дементьев об МЧМ-2023: «Жаль, что сборная России отсутствует. Она имела все шансы играть в полуфинале»
Алексей Дементьев поделился мыслями об МЧМ-2023.
– Основным аспектом МЧМ-2023 для меня является то, что сборная Словакии показала, что у них возрождается молодежный хоккей. Там появляются игроки, команды, тренеры, которые способны создавать конкуренцию и реально бороться за высокие места на таком престижном первенстве. То поражение, которое словаки потерпели от канадцев, не являлось закономерным, но класс индивидуальностей сыграл свою роль, в данном случае Коннор Бедард решил исход матча.
Еще меня, конечно, удивил и порадовал результат матча Швеция – Финляндия, когда в четвертьфинале полностью доминировали финны и определенные случайности предрешили исход встречи в сторону шведов. Как говорил великий Петр Ильич Воробьев, помнится не сама игра, а результат.
В полуфинале будет противостояние Канада – США, где заранее нельзя отдать победу какой-то команде. Швеция – Чехия – тоже очень интересная пара. Жаль, конечно, что отсутствует сборная России. Я думаю, что она имела все шансы, чтобы играть на этом этапе турнира.
– Насколько это сильный удар для российских хоккеистов? Особенно для Матвея Мичкова, который может быть выбран ниже на драфте НХЛ.
– Факт игнора российских хоккеистов на международных соревнованиях, проводимых под эгидой ИИХФ, никак не скажется на выборе этих игроков на драфте НХЛ. Там совершенно иные принципы.
То, что сборная России отсутствует на чемпионатах мира, это серьезная горечь и для болельщиков, и для игроков, которых могли туда вызвать, но не для самих индивидуальных возможностей хоккеистов и их узнаваемости, – заявил хоккейный агент.
А ведь Россия могла бы пошуметь на МЧМ-2023! Мы прикинули состав – получилась очень интересная команда
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