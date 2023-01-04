Дементьев об МЧМ-2023: «Жаль, что сборная России отсутствует. Она имела все шансы играть в полуфинале»

поделился мыслями об МЧМ-2023.

– Основным аспектом МЧМ-2023 для меня является то, что сборная Словакии показала, что у них возрождается молодежный хоккей. Там появляются игроки, команды, тренеры, которые способны создавать конкуренцию и реально бороться за высокие места на таком престижном первенстве. То поражение, которое словаки потерпели от канадцев, не являлось закономерным, но класс индивидуальностей сыграл свою роль, в данном случае решил исход матча.

Еще меня, конечно, удивил и порадовал результат матча Швеция – Финляндия, когда в четвертьфинале полностью доминировали финны и определенные случайности предрешили исход встречи в сторону шведов. Как говорил великий Петр Ильич Воробьев, помнится не сама игра, а результат.

В полуфинале будет противостояние Канада – США, где заранее нельзя отдать победу какой-то команде. Швеция – Чехия – тоже очень интересная пара. Жаль, конечно, что отсутствует сборная России. Я думаю, что она имела все шансы, чтобы играть на этом этапе турнира.

– Насколько это сильный удар для российских хоккеистов? Особенно для , который может быть выбран ниже на драфте НХЛ.

– Факт игнора российских хоккеистов на международных соревнованиях, проводимых под эгидой , никак не скажется на выборе этих игроков на драфте НХЛ. Там совершенно иные принципы.

То, что сборная России отсутствует на чемпионатах мира, это серьезная горечь и для болельщиков, и для игроков, которых могли туда вызвать, но не для самих индивидуальных возможностей хоккеистов и их узнаваемости, – заявил хоккейный агент.

А ведь Россия могла бы пошуметь на МЧМ-2023! Мы прикинули состав – получилась очень интересная команда