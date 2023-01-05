Матвей Мичков: «За МЧМ слежу по мере возможности. Бедард – красавец»

Матвей Мичков заявил, что будет смотреть финал молодежного чемпионата мира.

Сборная Канады встретится в финале МЧМ‑2023 с Чехией 5 января.

– Вы могли быть одной из главных звезд молодежного чемпионата мира, который подходит к концу. Что вы думаете об этом турнире?

– Очень жаль, что России не удалось поучаствовать в этом турнире. Но не все зависит от нас, к сожалению. Поэтому наша задача – играть, где бы мы ни находились. А за молодежным чемпионатом мира слежу по мере возможности. Знаю, что будет финал Чехия – Канада. Посмотрю, да. Хоккей всегда интересен.

– Как вам Коннор Бедард? Он набрал 23 очка, но это на уровне юниоров. А вы играете с мужиками.

– Слушайте, я выхожу и играю в свой хоккей. А он играет в свой хоккей. У него получается, он же там лучший бомбардир, как мне говорили? Очень здорово, парень – красавец. И он же меня младше на полгода. Показывает хорошие цифры. Это круто, молодец.

– А что вам важнее для развития – шесть матчей на уровне юниоров или шесть матчей в КХЛ?

– Конечно, матчи на взрослом уровне дают больше. Это интереснее для моего опыта, лучше для моего развития – играть с мужиками, чем с юниорами, – сказал форвард «Сочи».

Напомним, на счету Бедарда 23 (9+14) очка в шести матчах турнира. Он превзошел достижения Уэйна Гретцки (8 голов в 6 играх) и Павла Буре (8 шайб в 7 матчах) и вышел на единоличное второе место по голам за один турнир среди игроков не старше 17 лет.