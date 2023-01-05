Матвей Мичков: «За МЧМ слежу по мере возможности. Бедард – красавец»

Теги молодежный чемпионат мира КХЛ Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Коннор Бедард Хоккей

Матвей Мичков заявил, что будет смотреть финал молодежного чемпионата мира.

Сборная Канады встретится в финале МЧМ‑2023 с Чехией 5 января. 

– Вы могли быть одной из главных звезд молодежного чемпионата мира, который подходит к концу. Что вы думаете об этом турнире?

– Очень жаль, что России не удалось поучаствовать в этом турнире. Но не все зависит от нас, к сожалению. Поэтому наша задача – играть, где бы мы ни находились. А за молодежным чемпионатом мира слежу по мере возможности. Знаю, что будет финал Чехия – Канада. Посмотрю, да. Хоккей всегда интересен.

– Как вам Коннор Бедард? Он набрал 23 очка, но это на уровне юниоров. А вы играете с мужиками.

– Слушайте, я выхожу и играю в свой хоккей. А он играет в свой хоккей. У него получается, он же там лучший бомбардир, как мне говорили? Очень здорово, парень – красавец. И он же меня младше на полгода. Показывает хорошие цифры. Это круто, молодец.

– А что вам важнее для развития – шесть матчей на уровне юниоров или шесть матчей в КХЛ?

– Конечно, матчи на взрослом уровне дают больше. Это интереснее для моего опыта, лучше для моего развития – играть с мужиками, чем с юниорами, – сказал форвард «Сочи».

Напомним, на счету Бедарда 23 (9+14) очка в шести матчах турнира. Он превзошел достижения Уэйна Гретцки (8 голов в 6 играх) и Павла Буре (8 шайб в 7 матчах) и вышел на единоличное второе место по голам за один турнир среди игроков не старше 17 лет. 

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7 комментариев

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Фёдор Кузнецов
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Его будущее это ВХЛ, какое Баффало 🤣🤣🤣
Какой злой хохол
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ progexpNN
Главный претендент на Мичкова - Аризона. Именно там готовы его ждать. Успеют новую арену построить пока Мичков будет отрабатывать контракт со СКА.
🤣🤣🤣🤣🤣 ага, будут ждать, пацан который с папой в раздевалке сидит
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progexpNN
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Ответ Oleg Kolesnikov
В драфте Мичкова меня беспокоит не столько общее его место в нем, сколько команда, которая его выберет. Очень хотелось бы команду с большим будущим типа Анахайма-Детройта-Баффало, ну или на крайняк франшизы "оригинальной шестерки" типа Монреаля и Чикаго.
Главный претендент на Мичкова - Аризона. Именно там готовы его ждать. Успеют новую арену построить пока Мичков будет отрабатывать контракт со СКА.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Andreir888
Даст Бог, проиграешь ещё с ним, Матвей! Готовься, парень, надо быть во всеоружии!!!
Конечно, папа возьмёт с собой, он его защитит
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Oleg Kolesnikov
В драфте Мичкова меня беспокоит не столько общее его место в нем, сколько команда, которая его выберет. Очень хотелось бы команду с большим будущим типа Анахайма-Детройта-Баффало, ну или на крайняк франшизы "оригинальной шестерки" типа Монреаля и Чикаго.
Его будущее это ВХЛ, какое Баффало 🤣🤣🤣
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Oleg Kolesnikov
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В драфте Мичкова меня беспокоит не столько общее его место в нем, сколько команда, которая его выберет. Очень хотелось бы команду с большим будущим типа Анахайма-Детройта-Баффало, ну или на крайняк франшизы "оригинальной шестерки" типа Монреаля и Чикаго.
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Andreir888
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Даст Бог, проиграешь ещё с ним, Матвей! Готовься, парень, надо быть во всеоружии!!!
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