Светлов про 0:2 с ЦСКА: «Третьяк очень достойно сыграл. Переживали, когда ему досталось, но Макс – мужик, встал и продолжил игру»

Главный тренер « » подвел итоги матча с (0:2).

«В целом игра была интересной, быстрой. Немного у нас был неудачный второй период. Были наложения у соперника, было видно мастерство соперника. Пока было мало свистков, мы немножко просели, чем соперник и воспользовался.

Жаль, что не реализовали буллит в концовке. Ребята старались, боролись, жаль, что не забили. Третьяк очень достойно сыграл, ему похвала за хорошую игру. Переживали, когда ему досталось, но Макс – мужик, встал и продолжил игру.

Почему дали Мичкову исполнить буллит? Мы тренируем буллиты, видим, как ребята бросают. Мичков всегда хорошо исполняет броски, у него есть чутье. Планом «Б» был Петьков, который заработал на себе буллит», – сказал .