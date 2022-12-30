Светлов о Мичкове: «Его лидерские качества помогают «Сочи». Матвей играет достойно, показывает хороший хоккей, у него правильный настрой»

доволен действиями Матвея Мичкова.

Главный тренер «Сочи» прокомментировал итоги матча Фонбет чемпионата против московского «Динамо» (3:5).

– Игра, думаю, была хорошая, интересная, напряжённая, в хорошем темпе. Хочу отметить ребят – провели достойную игру, была борьба, все на тоненького.

До последних секунд бились, но пропустили в последний момент гол в пустые ворота. Игрой доволен, но жалко, что остались без очков.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов и счастья.

– провел четыре игры за «Сочи». Как прокомментируете его игру и чего ждете от него в будущих матчах?

– В будущих матчах жду, конечно, от него голов и побед команды в целом. Игрой его доволен, видно, что Матвей играет достойно, показывает хороший хоккей, у него правильный настрой.

Сегодня и под шайбу ложился. В его лице мы получили хорошего игрока, видны его лидерские качества, которые нам в последних играх помогают, – сказал Светлов.

Мичков забил второй гол за «Сочи» – в матче с московским «Динамо». Добил шайбу после отскока от борта