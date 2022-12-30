Светлов о Мичкове: «Его лидерские качества помогают «Сочи». Матвей играет достойно, показывает хороший хоккей, у него правильный настрой»

Теги КХЛ Сергей Светлов Динамо Сочи Матвей Мичков Хоккей

Сергей Светлов доволен действиями Матвея Мичкова.

Главный тренер «Сочи» прокомментировал итоги матча Фонбет чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:5).

– Игра, думаю, была хорошая, интересная, напряжённая, в хорошем темпе. Хочу отметить ребят – провели достойную игру, была борьба, все на тоненького.

До последних секунд бились, но пропустили в последний момент гол в пустые ворота. Игрой доволен, но жалко, что остались без очков.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов и счастья.

Матвей Мичков провел четыре игры за «Сочи». Как прокомментируете его игру и чего ждете от него в будущих матчах?

– В будущих матчах жду, конечно, от него голов и побед команды в целом. Игрой его доволен, видно, что Матвей играет достойно, показывает хороший хоккей, у него правильный настрой.

Сегодня и под шайбу ложился. В его лице мы получили хорошего игрока, видны его лидерские качества, которые нам в последних играх помогают, – сказал Светлов.

Мичков забил второй гол за «Сочи» – в матче с московским «Динамо». Добил шайбу после отскока от борта

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