«Амур» собрал три аншлага подряд. Команда в 2 очках от зоны плей-офф

Теги Нефтехимик Амур болельщики Динамо Минск КХЛ Барыс Платинум-арена Адмирал Хоккей

«Амур» собрал три аншлага подряд.

Хабаровчане трижды подряд зафиксировали максимальную заполняемость «Платинум-Арены».

По 7100 человек пришло на матчи с «Адмиралом» (1:3) 27 декабря, минским «Динамо» (1:4) 3 января и сегодня с «Барысом» (4:3 Б).

В прошлый раз арена заполнялась в феврале 2020 года, когда «Амур» играл два матча с «Нефтехимиком» за выход в плей-офф. 23 февраля – 7100, 24 февраля – 7100.

Команда тренера Вадима Епанчинцева, набрав 44 очка в 46 играх, занимает 10-е место на Востоке, отставая от идущего 8-м «Барыса» на 2 балла.

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8 комментариев

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Дима Миронов
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Ответ Игорь Букреев
На втор игру надо Аликин а ставить! Обязательно!
Но Латыш же лучше играет
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PatologoanatoM
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Ответ raspisanie77
Арена мала, надо запретить строить меньше 10000 для КХЛ, да и для ВХЛ, если там плюсом например баскет как Парма с Молотом, на Парму по 7000 собирается.
Ты вообще был в Хабаровске? Там нет баскетбольных клубов, максимум млбл, которое проводится в зале где нет трибун и команды скидываются на взносы на игру, есть ещё Футбольное ска которое даже если выйдет в РПЛ через стыки ( в прошлом году были близки к этому)просто не допустят из-за гео полажения, у Амура просто хотя бы история есть , клуб уже 20 лет в суперлиге, но он вечный аутсайдер, не будь рядом приморского Адмирала, вильможи московские уже бы давно кикнули, сюда никто не хочет лететь играть, подписывать контракты и тд, на ДВ всем п…ю
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PatologoanatoM
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Новогодние праздники и предновогодние дни , очень много людей приходят на трибуны с детишками и тд, как на семейный отдых, куда ещё людям идти в этом городе, где есть один профессиональный клуб, а дальше только бары, пабы и синегаловка.
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raspisanie77
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Арена мала, надо запретить строить меньше 10000 для КХЛ, да и для ВХЛ, если там плюсом например баскет как Парма с Молотом, на Парму по 7000 собирается.
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АХМЕТЫЧ
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Завтра Барыс должен забрать два очка.
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Иван Голинько
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Красавчики, обидно только будет, что не попали...
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Игорь Букреев
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На втор игру надо Аликин а ставить! Обязательно!
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KSA1985
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Забыли добавить, что у Барыса на игру больше
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