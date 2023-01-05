«Амур» собрал три аншлага подряд. Команда в 2 очках от зоны плей-офф

« » собрал три аншлага подряд.

Хабаровчане трижды подряд зафиксировали максимальную заполняемость «Платинум-Арены».

По 7100 человек пришло на матчи с « » (1:3) 27 декабря, минским « » (1:4) 3 января и сегодня с «Барысом» (4:3 Б).

В прошлый раз арена заполнялась в феврале 2020 года, когда «Амур» играл два матча с «Нефтехимиком» за выход в плей-офф. 23 февраля – 7100, 24 февраля – 7100.

Команда тренера Вадима Епанчинцева, набрав 44 очка в 46 играх, занимает 10-е место на Востоке, отставая от идущего 8-м « » на 2 балла.