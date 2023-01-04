Скабелка о турне на Дальнем Востоке: «Барысу» предстоят матчи с прямыми конкурентами в борьбе за плей-офф»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:2).

«Команда сделала хороший подарок болельщикам. От души, искреннее. Первый период был ничем не хуже остальных. Много времени проводили в атаке, искали пути к воротам. Но пропустили простые голы в контратаках.

Гудачек хорошо отыграл оставшуюся часть матча. В рекламной паузе я к нему подошел, мы с ним поговорили, он сказал, что готов играть дальше – на этом вопрос о его замене был снят. Полевые игроки здорово выглядели как по движению, так и по самоотдаче. Спасибо команде.

Нам предстоит выезд – 4 матча за 5 дней на Дальнем Востоке. Надеюсь, справимся с этим испытанием. Прекрасно понимаем, что предстоят матчи с прямыми конкурентами в борьбе за плей-офф», – сказал .