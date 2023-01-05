Епанчинцев о матче с «Барысом»: «Хорошая волевая победа по буллитам. Надеюсь, она придаст «Амуру» еще больше уверенности»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче против «Барыса» (4:3 Б).
«Хороший матч, боевой, хорошая волевая победа по буллитам. Надеюсь, что эта победа придаст еще больше уверенности, которая нам так необходима.
Однозначно тяжелый матч, думаю, завтра будет такой же. Главное – правильно восстановиться, подготовиться к этому матчу. Завтра – бой», – сказал главный тренер «Амура».
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