Генменеджер «Ак Барса» о будущем Воронкова: «Он сказал, что все переговоры хочет провести после плей-офф»
Марат Валиуллин высказался о будущем Дмитрия Воронкова в «Ак Барсе».
– Какое будущее у Дмитрия Воронкова?
– Разговоры вокруг него идут несколько лет, «Коламбус» хотел забрать его после драфта. Тогда мы переподписали его контракт, увеличили зарплату.
Диалог не останавливаем: мы уважаем его мнение, желание, он знает желание клуба. Предлагаем разные варианты. Он сказал, что все переговоры хочет провести весной, после плей-офф, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».
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