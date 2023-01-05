Генменеджер «Ак Барса» о будущем Воронкова: «Он сказал, что все переговоры хочет провести после плей-офф»

Марат Валиуллин высказался о будущем в «Ак Барсе».

– Какое будущее у Дмитрия Воронкова?

– Разговоры вокруг него идут несколько лет, « » хотел забрать его после драфта. Тогда мы переподписали его контракт, увеличили зарплату.

Диалог не останавливаем: мы уважаем его мнение, желание, он знает желание клуба. Предлагаем разные варианты. Он сказал, что все переговоры хочет провести весной, после плей-офф, – сказал генеральный менеджер « ».