Билялетдинов о лимите на легионеров: «Сокращение в перспективе поможет развитию российского хоккея»

прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Есть ли что-то, что вас беспокоит в «Ак Барсе»?

– Тут такой вопрос… Есть моменты, которые меня беспокоят. Но мы стараемся исправить те проблемы, которые я вижу. Процесс идет, ребята идут на это. Понимание и желание есть – это самое главное.

– За два месяца можно поставить хоккей, который нужен команде? Получится?

– Будем стараться.

– Три года были без работы. Как за это время поменялся хоккей? Как изменились ваши походы к тренировкам?

– За это время хоккей стал быстрее. Очень много молодежи, которая показывает хорошую игру. Системность игры увеличилась. У каждой команды есть своя система игры. А тренировочный процесс – тренировать сейчас и некогда. У нас через день по 4-5 игр – это сложно. Ребят приводят в порядок. Теоретические занятия проходят постоянно.

– Изменились ли вы в тактической подготовке?

– Наблюдаю, что многие перестраиваются, много прессингуют, играют агрессивнее. Изменения есть.

– Вы работали до потолка зарплат. Уровень лиги упал из-за того, что нет легионеров? Да и молодые все чаще уезжают.

– Это вынужденная ситуация, да и произошло резко. Какая-то реакция в глаза бросилась, но это все со временем исправится.

– Какое у вас отношение к изменению лимита на легионеров?

– Честно, я не думаю. Если в перспективе, то сокращение поможет для развития российского хоккея. Но есть команды, для которых если было бы пять, то они взяли бы пять, – сказал главный тренер « ».