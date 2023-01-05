Билялетдинов о лимите на легионеров: «Сокращение в перспективе поможет развитию российского хоккея»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– Есть ли что-то, что вас беспокоит в «Ак Барсе»?
– Тут такой вопрос… Есть моменты, которые меня беспокоят. Но мы стараемся исправить те проблемы, которые я вижу. Процесс идет, ребята идут на это. Понимание и желание есть – это самое главное.
– За два месяца можно поставить хоккей, который нужен команде? Получится?
– Будем стараться.
– Три года были без работы. Как за это время поменялся хоккей? Как изменились ваши походы к тренировкам?
– За это время хоккей стал быстрее. Очень много молодежи, которая показывает хорошую игру. Системность игры увеличилась. У каждой команды есть своя система игры. А тренировочный процесс – тренировать сейчас и некогда. У нас через день по 4-5 игр – это сложно. Ребят приводят в порядок. Теоретические занятия проходят постоянно.
– Изменились ли вы в тактической подготовке?
– Наблюдаю, что многие перестраиваются, много прессингуют, играют агрессивнее. Изменения есть.
– Вы работали до потолка зарплат. Уровень лиги упал из-за того, что нет легионеров? Да и молодые все чаще уезжают.
– Это вынужденная ситуация, да и произошло резко. Какая-то реакция в глаза бросилась, но это все со временем исправится.
– Какое у вас отношение к изменению лимита на легионеров?
– Честно, я не думаю. Если в перспективе, то сокращение поможет для развития российского хоккея. Но есть команды, для которых если было бы пять, то они взяли бы пять, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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